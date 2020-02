Dix médecins psychiatres démissionnent à l'hôpital de Montfavet

Les médecins ne participeront plus aux réunions qui "parlent de réductions budgétaires". Cette démission des tâches administratives est un appel à l'Etat et à la Ministre de la Santé pour obtenir davantage de moyens.

Avignon, France

Dix médecins psychiatres de l’hôpital de Montfavet (Vaucluse) ont remis mardi en début d’après midi au directeur une lettre de démission de leur fonctions administratives. Pour dénoncer le manque de moyens à l'hôpital, ils expliquent qu'ils continueront d'assurer les soins mais ne participeront plus aux réunions qui parlent de restrictions budgétaires. Ils mettent en garde contre le risque de burn -out et de suicides des soignants, avec des conséquences pour les malades. En France, plus de 1.100 chefs de services et médecins ont annoncé leur intention de démissionner en l'absence de plan d'urgence pour l'hôpital public. Le directeur de l’hôpital de Montfavet a reconnu que le budget est "localement restreint". Il souligne toutefois l'ouverture prochaine d'un centre de suivi de soin en alcoologie.

Catastrophe sanitaire dans un hôpital qui s'écroule

La gorge de la médecin psychiatre Magali Trouvé s'est serrée lorsqu'elle a lu avec émotion la lettre de démission des dix médecins d'Avignon. Elle en appelle à l'Etat car "on va vers une catastrophe sanitaire. On reste auprès de nos patients mais on interpelle l'Etat pour que le gouvernement saisisse l'ampleur de la détresse de l'hôpital public".

Le directeur de l'hôpital de Montfavet respecte son devoir de réserve et garde officiellement le silence. Après avoir reçu la démission des psychiatres, il leur confie que "ça va être compliqué de faire sans les médecins". C'était justement le but pour le pédopsychiatre démissionnaire Patrick Jouventin : "je ne pensais pas en arriver là. On nous parle comme si on était médecin du budget. J'ai fait médecine pour soigner des gens et pas pour soigner la masse budgétaire. L’hôpital va s'écrouler. On travaillera dans des ruines."

Souffrance et burn-out des médecins

Le docteur Didier Bourgeois met en garde la ministre de la santé et les autorités sanitaires : "sur le papier, tout est bon, il y a des budgets mais dans la réalité, les choses ne marchent plus car il n'y a plus de personnel. Il y a une souffrance extraordinaire et des burn-out chez les soignants".

_Le président de la commission médicale de l'hôpital de Montfavet soutient le mouvement de ces collègues et demande lui aussi à la ministre de la Santé d'entendre enfin la souffrance des médecins. Il redoute le suicide de "ces êtres humains fatigués"_.

Docteur Jouventin "J'ai fait médecine pour soigner des gens, pas pour soigner la masse budgétaire" Copier