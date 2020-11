Dix morts du Covid-19 recensés ces dernières 48 heures dans le Loiret, selon l'agence régionale de santé

La courbe de la deuxième vague de l'épidémie de Covid-19 atteint probablement son plafond, a prévenu l'agence régionale de santé. Illustration avec les chiffres officiels publiés ce vendredi : dix décès supplémentaires sont recensés depuis 48h dans le Loiret, et le nombre d'hospitalisations augmente

Les chiffres publiés ce vendredi par l'agence régionale de santé font état d'une forte hausse de la mortalité causée par le virus du Covid-19 en Centre Val-de-Loire, et notamment dans le Loiret : dix décès ont été enregistrés dans le département ces dernières quarante-huit heures (le bulletin précédent avait été publié jeudi, mais intégrait les chiffres de mercredi, jour férié).

Dans le détail, six malades du Covid-19 sont décédés ces 48h dernières heures dans le Loiret dans les hôpitaux du département et quatre dans des Ehpad.

Le nombre d'hospitalisations augmente également sur la même période : six patients de plus sont hospitalisés en réanimation ou soins critiques dans le Loiret et quatre supplémentaires en "hospitalisation conventionnelle".