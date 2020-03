Dix nouveaux cas de patients infectés du nouveau coronavirus ont été détectés ce dimanche 8 mars 2020 en Seine-Maritime et dans l'Eure.

Coronavirus : dix nouveaux patients diagnostiqués en Seine-Maritime et dans l'Eure

C'est une augmentation sensible du nombre de cas dans l'ex Haute-Normandie. Entre samedi 7 mars et dimanche 8 mars, dix cas de coronavirus ont été détectés en Seine-Maritime et dans l'Eure.

Précisément, ce sont six nouveaux cas en Seine-Maritime (il y en a huit en tout) et quatre dans l'Eure (six au total). Quatorze personnes ont donc contracté le virus dans ces deux départements. Un chiffre qui englobe le décès constaté à Elbeuf samedi 7 mars.

Dans le détail, les nouveaux cas constatés en Seine-Maritime sont en partie des personnes proches de la personne décédée. Dans l'Eure, deux personnes ont été contaminées à Mulhouse lors d'une semaine de prière dans un centre religieux. "Il ne s'agit pas d'un nouveau cluster", ou une zone particulièrement sensible de propagation du virus, précise l'Agence régionale de santé de Normandie.

Pas de cas préoccupant

Tous les malades sont confinés à leur domicile. La personne hospitalisée au CHU de Rouen a pu regagner son domicile. L'état de santé de tous ces malades "n'est pas préoccupant" précise l'ARS.

Dans le reste de la Normandie, il y a toujours six cas dans la Manche et une personne malade a été détectée dans le Calvados, ce qui porte à deux le nombre de malades dans ce département. Dans toute la Normandie, 21 personnes sont donc porteuses de ce coronavirus ce dimanche 8 mars.