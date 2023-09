Dix parcs de Saint-Étienne deviennent des "espaces sans tabac"

C'est l'une des nouvelles mesures du plan cancer de la ville de Saint-Étienne : dix parcs vont devenir des zones sans tabac. L'arrêté a été voté ce lundi 25 septembre en conseil municipal alors que jusque-là, seuls la plage de St Victor et les aires de jeux pour enfants étaient non fumeurs à Saint-Étienne.

"On est dans la sensibilisation"

Les fumeurs pourront donc être verbalisés dans ces dix nouveaux lieux, mais pour l'adjoint à la santé Patrick Michaud, il s'agit surtout de faire de la pédagogie dans un pays où chaque année, 200 000 jeunes entrent dans le tabagisme : "Il ne s'agit pas d'interdire, d'ailleurs sur les panneaux il n'est pas écrit 'interdit', mais bien 'espace sans tabac'. On est dans la sensibilisation car on sait que pour les enfants, fumer est un geste normal parce qu'ils voient leurs parents fumer, or fumer n'est pas un geste normal. Notre idée est donc de dénormaliser le fait de fumer."

Nettoyer les mégots jetés par terre coûte 38 euros par an et par habitant

Dans un premier temps, ce sont donc dix parcs qui sont concernés :

Jardin du château de Saint-Victor - Théâtre Jean Marc

Square Anatole France

Square Schoelcher

Jardins Maurice Combe et Michel Olagnier (Cité du design)

Square Haubtman

Square Anne Frank

Square Jeannine Legat

Square du Père Marey

Square du souvenir

A terme, tous les parcs de la ville de Saint-Étienne deviendront des zones sans tabac et la mairie espère même étendre ces zones à tous les abords d'école et aux ensembles sportifs. Pour elle, il s'agit aussi d'une question environnementale : nettoyer les mégots de cigarette coûte chaque année 38 euros par an et par habitant aux Stéphanois.