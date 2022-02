Djion Métropole : "SOS médecins" et "SOS 21" font la grève des certificats de décès

SOS médecins et SOS 21 lancent une grève des certificats de décès. Les praticiens dénoncent des inégalités de tarifications : 35 euros pour un certificat établi à Dijon, Saint-Apollinaire, Quetigny, Longvic et Chenôve et 100 euros pour les autres communes de la Métropole.

Dans un communiqué "SOS 21", annonce que les médecins ne répondront à aucune demande de visite afin d’établir les certificats de décès en jour ouvré sur l’ensemble de son territoire d’intervention. Dans l'agglomération dijonnaise "SOS 21" et "SOS Médecins", deux structures qui regroupent une vingtaine de professionnels de santé, se lancent en effet dans une grève des certificats de décès.

S'il existe une rémunération forfaitaire de 100 euros le soir, la nuit, les jours fériés et les week-ends versée par l'Assurance Maladie, ce n'est pas le cas explique "SOS 21" pour les jours ouvrés dans cinq communes de la Métropole : à Dijon, Saint-Apollinaire, Quetigny, Longvic et Chenôve.

Le docteur Martin Ambroise de "SOS 21" se fait le porte-parole des collègues médecins de sa structure basée à Chenôve dans la Métropole de Dijon © Radio France - Thomas Nougaillon

Ces jours-là les médecins sont rémunérés au prix d’une visite à domicile, soit 35 euros à régler par les familles des défunts. Les deux "SOS" en appellent à l'Agence Régionale de Santé (ARS) pour mettre fin à cette inégalité. Le docteur Martin Ambroise, de "SOS 21" : "demande à l'ARS et donc au ministère de la santé de prendre ses responsabilités. Aujourd'hui nous croulons sous le travail, les certificats de décès nous sommes d'accord pour les faire, mais il ne faut pas faire de différence entre les citoyens et ne pas mettre les médecins en situation de difficulté. Si les patients ne doivent pas régler à un endroit, ils ne doivent pas régler à un autre et ce n'est pas aux médecins de s'asseoir sur une rémunération qui existe ailleurs."

Le docteur Martin Ambroise de "SOS 21" demande à l'Agence Régionale de Santé de "prendre ses responsabilités". Copier

Le médecin menace : "si ces autorités qui sont nos autorités de tutelle et qui sont décisionnaires ne prennent pas leurs responsabilités, j'en appelle aux élus locaux et notamment à monsieur Rebsamen (maire de Dijon et président de la Métropole NDLR.) qui je pense a suffisamment de poids et de pouvoir pour intervenir. En attendant nous ne faisons plus aucun certificat de décès les jours ouvrés".

Le docteur Martin Ambroise de "SOS 21" reçoit une patiente lors d'une consultation au cabinet médical à Chenôve © Radio France - Thomas Nougaillon

Cette grève dure depuis le début de l'année à "SOS 21" et "SOS Médecins". Selon les estimations de "SOS 21", basé à Chenôve, en 2022 il y aurait eu pour l'instant environ 300 décès dans l'agglomération dijonnaise dont 100 les jours ouvrés pour certains directement impactés par cette grève des certificats de décès. Contactée pour une réaction Dijon-Métropole explique ne pas souhaiter s'exprimer sur le sujet. Quant à l'ARS jointe ce vendredi après-midi, elle promet de donner suite à notre demande en début de semaine prochaine.

Les médecins des deux "SOS" ne font plus de certificats de décès depuis des mois explique notre reporter. Copier

