Etudiants en médecine dans les déserts médicaux : "Il faut que l'étudiant soit bien accompagné"

1 français sur 10 n'a pas de médecin traitant. En cause : les déserts médicaux. Ces territoires où la liste d'attente est très longue pour se faire soigner. Et la Dordogne est concernée avec 8 médecins généralistes pour 10.000 habitants. Le ministre de la Santé François Braun a présenté le projet de loi de financement de la Sécurité sociale qui comprend une proposition : rajouter une dixième année d'études pour les médecins généralistes et les envoyer dans les déserts médicaux. Mais pour le docteur Karine Faroudja Deveaux, vice-présidente de l'ordre des médecins en Dordogne et médecin à Saint-Pardoux-la-Rivière, il faut bien les accompagner, et leur donner envie de rester. Elle était l'invité de France Bleu Périgord ce mardi 27 septembre.

Tout ce qui est maladie chronique, diabète, hypertension, pathologie cardiaque, ne vont pas être suivies correctement dans les déserts médicaux. On peut penser qu'il va y avoir une perte de chance pour ces gens là - Docteur Karine Faroudja Deveaux

