Docteur Patrice Baro : "on demande à la psychiatrie d'empêcher les drames mais aussi de préserver la liberté"

La psychiatrie manque de moyens en France ! Les salariés le disent et même le gouvernement qui souligne les difficultés de recrutement. La psychiatrie secteur compliqué, mal aimé pourtant appelé à "faire quelque chose" et surtout à "faire mieux" dès que quelqu'un de déséquilibré commet une agression. Reims, Annecy, Bordeaux ont été de nouvelles illustrations ces derniers mois. Si l'on remonte plus loin à Grenoble il y avait eu le cas du meurtre de Luc Meunier en 2008 cours Berriat. La question de la place de la psychiatrie dans notre société ne se pose pas seulement en termes de moyens selon notre invité, Patrice Baro, 68 ans, ancien psychiatre au CHU de Grenoble, ancien responsable de CMP (centre médico-psychologique), à la retraite depuis 2019.

France Bleu Isère : Patrice Baro est ce que vous avez vraiment vu la situation de la psychiatrie se dégrader en raison des problèmes de moyens au cours de votre carrière ?

Patrice Baro : oui, dans la mesure où effectivement la psychiatrie est un métier difficile et où les personnels manquent, à la fois les personnels de soins mais aussi les psychiatres. Il faut savoir qu'en France il y a beaucoup de postes de psychiatres qui sont budgétés, qui existent, mais on manque de médecins pour occuper ces postes. C'est valable à Grenoble. C'est valable dans toutes les villes de France. Donc ce n'est pas le manque de postes, c'est le manque de personnes motivées pour exercer ce métier difficile et méconnu.

Au-delà, même si tous les postes étaient occupés, il y a aussi ce qu'on demande à la psychiatrie. Ça, c'est votre discours. C'est à dire qu'il y a une question de moyens mais aussi une question d'objectifs et de rapport du grand public à la psychiatrie...

Oui, tout à fait. Il est exact de dire que la psychiatrie est le parent pauvre de la médecine, mais aussi un des parents pauvres de la société. Il n'y a pas que cela, je crois. Il y a aussi des difficultés dans les prisons par exemple, ou dans la prise en charge de la précarité. Mais en psychiatrie, effectivement, c'est flagrant. Et il y a ce paradoxe qu'on demande à la psychiatrie parfois d'être un véritable régulateur social, c'est à dire d'empêcher les drames lorsqu'ils surviennent, mais aussi de préserver la liberté des citoyens, qui est la liberté de chacun.

C'est à dire qu'on lui demande d'écarter les fous, si je le dis de manière très abrupte, sans se douter que ça peut être nous un jour.

Oui, c'est ça. La pensée que ça peut être nous un jour je crois qu'on l'a tous en tête mais de façon inconsciente. Parce qu'on n'aime pas trop penser à cela. Effectivement on a ce grand souci des libertés en France et tant mieux mais en même temps, lorsqu'un drame survient, on se demande bien ce qu'à fait la psychiatrie. Que s'est il donc passé ? Pourquoi n'a t on pas pu prévenir ce drame ?

En matière de détection de la dangerosité est ce qu'il n'y a pas quand même quelque chose qui pèche finalement dans la psychiatrie française ? Que ce soit pour des questions de moyens ou de stratégie ?

Oui. Alors tout d'abord il faut peut être rappeler que les personnes qui souffrent de maladies psychiatriques sont plus souvent victimes d'agressions qu'elles mêmes agresseurs. Ça, on l'oublie. Mais du fait de leur fragilité, ils sont souvent victimes d'agressions. Par contre, lorsqu'un drame survient, ce qui frappe le public, c'est le côté inhumain, le côté inexplicable et ça, ça nous fait très, très peur. Donc effectivement, l'idéal serait de pouvoir dépister la dangerosité à temps mais c'est souvent a posteriori que l'on y pense.

Alors est ce qu'il y aurait moyen de faire mieux en mettant plus de moyens sur cette question ?

Plus de moyens oui, mais aussi je pense et surtout une sensibilisation du public. Les maladies psychiques sont très méconnues. En fait, il faut dire que souvent, on n'en connaît pas vraiment la cause. Et si on dispose de traitements, on ne sait pas vraiment les guérir de façon radicale. Donc, il y a effectivement de nombreuses personnes qui souffrent d'affections mentales. En terme d'affections mentales, je voudrais quand même faire une différence. Il y a la souffrance psychique normale, celle qui nous fait souffrir, par exemple après un deuil, après une perte. Lorsqu'on traverse une période difficile, on a une souffrance psychique. Ce n'est pas pour autant que nous sommes malades. Mais à côté de ces périodes de souffrance psychique, il y a des maladies. Je peux vous donner un petit exemple si, par exemple, un jour il m'arrive de faire des bêtises et que je me retrouve incarcéré en prison, assurément, j'aurais une souffrance, bien sûr, une souffrance psychique, ce n'est pas pour autant que je serai malade. Cependant, si mon incarcération dure longtemps ou qu'ils se trouvent dans des conditions difficiles, il est probable que je puisse développer une dépression, par exemple, c'est à dire une maladie.

Donc, si la souffrance psychique n'est pas prise en compte à la base, elle peut dériver ?

En fait il est important de répondre aux différentes souffrances psychiques. Et dans notre société, on fait attention à répondre, par exemple, à la souffrance psychique qu'on a pu constater dans les suites du Covid ou lorsqu'il y a des de la souffrance au travail ou du harcèlement à l'école par exemple. Cette souffrance psychique, effectivement, il faut pouvoir y répondre, mais il y a aussi les maladies psychiatriques qui sont nombreuses et encore une fois très souvent méconnues.

Au niveau des prises en charge, revenons sur le cas d'Annecy, avec un agresseur originaire de Syrie. Ne faudrait-il pas plus prendre en charge les gens qui viennent de pays en situation compliquée, qui ont connu potentiellement des situations dramatiques, alors qu'à contrario ces réfugiés ou demandeurs d'asile sont moins pris en charge que les autres finalement ?

C'est difficile de parler d'une situation dont je ne connais pas exactement tout mais d'une manière générale disons que les personnes qui changent de pays et qui se réfugient quelques part, habituellement, ne le font pas par plaisir. C'est à dire qu'ils ont souvent effectivement subi des traumatismes, soit au départ, soit au cours de leur voyage ou à leur arrivée. Donc ils peuvent être fragilisés, mais tous ne sont pas en état de commettre des atrocité. Dans l'affaire d'Annecy, si vous voulez, ce qui m'a frappé, c'est que la réaction a été effectivement de dire que cette personne devait être poursuivie et condamnée et cetera, et dans un premier temps qu'elle n'était pas malade. Et puis finalement, on s'est aperçu qu'après son incarcération, cette personne a été hospitalisée dans une unité psychiatrique au Vinatier, à Lyon. Donc il y a ce paradoxe malade pas malade ? Qu'est ce que la société demande à la psychiatrie ?