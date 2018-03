C'est aujourd'hui le premier jour du printemps... et aussi la journée de l'allergie. Hervé Pégliasco, pneumologue et allergologue à l'Hôpital Européen de Marseille, était l'invité de France Bleu Provence ce mardi à 7h20.

Provence-Alpes-Côte d'Azur, France

France Bleu Provence : Y-a-t'il beaucoup d'allergiques à Marseille et en Provence ?

Hervé Pégliasco : Oui, depuis une trentaine d'années, je reçois de plus en plus de personnes allergiques et asthmatiques, certainement à cause de la pollution automobile et industrielle de l'air qui rend les pollens plus allergisants.

FBP : En région Provence Alpes Côte d'Azur, on est servi : les pollens c'est presque toute l'année !

HP : Les pollens des cyprès, c'est globalement de janvier à avril à des dates différentes selon les années. Les graminées, c'est d'avril à début juillet, sans oublier les pollens des autres arbres comme le platane et le bouleau. Et la pariétaire peut repolliniser en septembre-octobre !

FBP : Pour se débarrasser des allergies, est-ce que vous conseillez la désensibilisation ?

HP : Oui, c'est ce que les médecins appellent l'immunothérapie spécifique : elle a fait de gros progrès. Les allergènes qu'on donne à dose progressive et en continu sont mieux travaillés et plus précis. Les meilleures cibles, ce sont les enfants et les personnes qui sont très sensibles à deux allergènes. C'est très efficace pour les pollens de cyprès par exemple.

FBP : Quels sont les conseils pour éviter les pollens chez soi ?

HP : Par exemple, il faut bien se laver les cheveux chaque soir pour ne pas déposer les pollens sur l'oreiller et éternuer toute la nuit ! Et si vous avez une baie vitrée ou des fenêtres exposées au vent, ne les laissez pas ouvertes trop longtemps sinon vous aurez plein de pollens chez vous.