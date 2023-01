Doctovue installe sa première cabine de téléconsultation en ophtalmologie à Évreux

Avec 4,8 ophtalmologues pour 100.000 habitants (8,7 en France), le département de l'Eure est dans les profondeurs du classement national. "Pour un certain nombre de patients, il est quasiment impossible d'avoir un rendez-vous" explique Julien Boscher, le directeur de la Maison de la Santé d'Évreux. Sur l'agglomération d'Evreux, il y a six ophtalmologues et les délais peuvent être très longs, jusqu'à douze ou treize mois pour obtenir un rendez-vous. La cabine Doctovue, située au premier étage de la Maison de la Santé, a "pour vocation d'assurer la prise de rendez-vous avec un ophtalmologue" détaille Julien Boscher. Plus de 170 rendez-vous ont déjà été pris sur doctovue.fr ou à la borne pour l'instant à la Maison de la Santé et qui sera installée prochainement à l'espace France Services de Saint-André-de-l'Eure.

Les locaux de Doctovue, au premier étage de la Maison de la Santé d'Évreux © Radio France - Laurent Philippot

Un bilan réalisé par un orthoptiste

C'est un orthoptiste, salarié de Eyeneed, qui effectue, à distance, les premières mesures et "tous les résultats sont stockés en ligne sur un espace sécurisé de Doctovue" avance Julien Boscher et "sur la base des résultats, dans un deuxième temps, par le biais d'une téléconsultation, l'ophtalmologue va lire les résultats et produire une ordonnance". Un dispositif mené de concert avec des médecins spécialistes normands, deux à Évreux et un à Rouen. Comme ils ont déjà les diagnostics, "ils gagnent un temps précieux, quasiment les trois quarts d'un rendez-vous classique" et peuvent proposer plus de créneaux de téléconsultation.

"Ça redonne du temps médical aux médecins et réduit donc les délais d'attente de rendez-vous" abonde Benoit Sourdon, le directeur général d'Eyeneed : "La promesse, c'est d'avoir un rendez-vous sous huit jours après le bilan de préconsultation". La consultation en cabinet reste toutefois obligatoire pour les cas les plus complexes ou "en cas de suspicion de maladie visuelle, comme un glaucome, une cataracte, une DMLA ou une maladie liée au diabète".

De l'autre côté, un orthoptiste effectue les premiers diagnostics à distance © Radio France - Laurent Philippot

"Une première mondiale"

Plus deux ans de recherche et développement ont été nécessaires pour mettre au point cette cabine connectée et deux brevets ont été déposés. "C'est une véritable prouesse technologique" assure Benoit Sourdon, directeur général d'Eyeneed, "à l'intérieur, on a l'équivalent d'un cabinet d'ophtalmologie". Eyeneed met même en avant "une première mondiale". Il existe pourtant déjà des dispositifs de téléconsultation en ophtalmologie en France mais à écouter Benoit Sourdon, ils n'ont rien à voir avec Doctovue : "Il n'y a pas d'équivalent. Il peut y avoir ce qu'on appelle de la télé-ophtalmologie qui émerge dans des zones commerciales mais pas véritablement dans une cabine. Là, on a vraiment dans un espace réduit l'équivalent d'un cabinet d'ophtalmologie" à la différence des tables d'ophtalmo qu'on peut trouver chez certains opticiens, avec "des appareils de prise de mesures, une cabine pilotée à distance avec la vitre qui s'opacifie pour la confidentialité, la luminosité, on peut régler l'hygrométrie, la température".

Intérêt supplémentaire, la cabine, moins de trois mètres carrés et 420 kilos, est délocalisable "dans les zones où il n'y a pas de praticien, dans les zones qu'on appelle les déserts médicaux et pour le coup, on rapproche les praticiens des patients". Eyeneed a évalué à sept le nombre de cabines connectées nécessaires dans l'Eure.

Des patients satisfaits

Yannick sort de la cabine, "c'est une première consultation, c'est simple, c'est efficace" lance le quadragénaire, "on place juste son front, son menton, on reste assis pour juste avoir la bonne hauteur pour les yeux, c'est très simple, n'importe qui peut le faire". Un autre rendez-vous en visio avec l'ophtalmologue lui est même proposé le soir même, il attendra finalement vendredi pour un créneau qui lui convient mieux. Depuis la prise de rendez-vous, "j'ai attendu moins de deux semaines, c'est inespéré" sourit-il. Il est bientôt relayé dans la cabine par Gaëlle, seize ans, accompagnée de sa mère ravie de cette proximité : "J'allais jusqu'à Vernon jusqu'à maintenant et j'habite Beaumont-le-Roger" explique Laetitia, soit 65 kilomètres et plus d'une heure de route.

La consultation est prise en charge par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie ou la Mutualité Sociale Agricole et les mutuelles au même titre qu'une consultation en cabinet. La cabine Doctovue fonctionne du mercredi au vendredi à la Maison de la Santé d'Évreux.