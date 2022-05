VIDÉO - "On doit gérer seul" : une formation aux gestes de premier secours sur les animaux près de Poitiers

C'est un massage cardiaque d'apparence classique. Même position à genoux, mains jointes, l'une sur l'autre. Sauf qu'au lieu d'un mannequin humain, c'est un faux chien qui est couché sur le sol. "Je ferme sa gueule et j'insuffle dans la truffe", commente Lauriane Boussac, naturopathe pour animaux et formatrice, en même temps qu'elle manipule le mannequin. C'est elle qui organise cette journée de formation aux gestes de premier secours pour les bêtes, qui s'est déroulée sur le site du Futuroscope, à Chasseneuil-du-Poitou, samedi 28 mai. Les participants passent un à un pour s'entrainer au massage sur le faux chien.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Après deux séries de trente compressions, Muriel revient toute essoufflée. Elle s'est inscrite pour son labrador baptisé Loulou, âgé de 13 ans et demi. Il y a trois mois, il fait un accident vasculaire cérébral alors qu'elle n'est pas à la maison. "En rentrant, j'étais complètement démunie en le voyant comme ça", témoigne-t-elle. "Peut-être que j'aurais pu faire quelque chose, si je connaissais les solutions. Finalement, on ne sait pas exactement où est placé le coeur de notre animal, ni quels sont les premiers gestes à adopter."

Le secourisme animalier est en effet bien plus complexe que celui pour les humains. "En fonction du gabarit, on ne vas pas du tout faire les même gestes", explique Lauriane Boussac, basée en Loir-et-Cher. "Sur certains types de chiens, on va masser sur le côté, et pour le chien type bouledogue anglais on va masser sur le dos." Des conseils souvent simples qui font dire à Eva, élève en terminale à Poitiers, que cette formation est une nécessité. "Pour les gens qui n'ont jamais d'animaux chez eux, je ne pense pas que ça devrait être obligatoire", tempère la jeune femme. "Mais c'est vrai que quand on achète un chat ou un chien, ce serait peut-être nécessaire de savoir comment aider."

Se débrouiller sans les pompiers et le Samu

Car dans la majorité des cas, les maîtres et maîtresses d'animaux doivent se débrouiller sans l'intervention des secours. "On est vraiment le premier maillon de la chaîne. Avec les humains, il y a d'autres moyens, des ambulances, des formations un peu plus poussées et du matériel", détaille la naturopathe. "Le but, c'est qu'on ait aussi les bons gestes dans l'animalier sans calquer avec le secourisme classique. Surtout que ça n'a parfois rien à voir. On l'a vu avec le massage cardiaque qui varie d'un gabarit à l'autre."

"Ça permet que les gens ne soient pas démunis et savent quoi faire sur un arrêt cardiaque ou une intoxication", continue la spécialiste. "En cas d'accident, on doit gérer seul. On ne peut pas se reposer sur des pompiers ou des secouristes. On ne peut pas les appeler, ça va être à nous de savoir faire ce qu'il faut." Lauriane Boussac espère un jour pouvoir créer un service d'urgences privé, uniquement réservé aux animaux.