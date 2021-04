"On doit rattraper le retard" : un centre de vaccination éphémère pour les plus de 75 ans à Fouesnant

Le gymnase de Brehoulou à Fouesnant (Finistère) s'est transformé pour quelques jours en centre de vaccination. A partir de ce mardi 13 avril, et jusqu'au samedi 24 avril, les personnes de plus de 75 ans qui vivent dans la communauté de communes peuvent venir pour recevoir une première injection. Ici, pas besoin de prendre rendez-vous sur Doctolib ou de passer des heures au téléphone. Ce sont les mairies qui ont recensé, contacté et pris rendez-vous pour les personnes de plus de 75 ans qui n'avaient pas pu obtenir de rendez-vous jusqu'ici.

Adapter la prise de rendez-vous

Certains, comme Jean, qui habite Fouesnant, essayent "depuis des semaines". D'autres, comme Léonne de Pleuven n'ont même pas tenté, trop compliqué. "Là j'ai reçu la convocation à la maison, c'est nettement plus simple !" se réjouit l'octogénaire.

Un système différent, et nécessaire pour permettre aux plus âgés de recevoir le sérum, alors que la vaccination est ouverte à tous les plus de 55 ans sans conditions depuis lundi 12 avril. "Ces personnes âgées n'ont pas réussi à se connecter sur Internet, ni à prendre rendez-vous par téléphone", constate Marie-Jo Weltzer, la coordinatrice de la quinzaine de bénévoles présents. "Quand on leur a proposé de faire à leur place, elles ont été soulagées".

Des centres trop éloignés

Ce centre a été mis en place par la préfecture du Finistère et l'ARS, à la demande du personnel de santé du territoire. "On a fait remonter la demande de nos patients de pouvoir avoir accès à la vaccination", explique Laurence Belz, médecin coordinateur qui participe à la vaccination au centre. "Nous sommes aux confins de plusieurs centres de vaccination, et ce n'est pas facile pour certaines personnes de s'y rendre".

"Notre mission maintenant c'est de rattraper le retard pris dans la vaccination des plus de 75 ans sur le territoire" Laurence Belz.

1.200 doses vont pouvoir être administrées sur six jours. La prochaine injection est prévue en mai. Selon Laurence Belz, ce retard s'explique aussi par "la position relativement épargnée de la Bretagne, qui n'a pas été prioritaire dans l'accès aux vaccins. Ce qui explique qu'on soit en décalage avec le calendrier national".