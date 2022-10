Don d'organes : Jacqueline, une Dijonnaise qui a donné un rein pour sauver son cousin

Le 17 octobre, c'est la journée mondiale du don d'organes et de la greffe - créée en 2005 par l'OMS, l'organisation mondiale de la santé. En France, chaque année, on dénombre plus de 5000 greffes d'organes. Pour l'occasion, France Bleu Bourgogne a recueilli le témoignage de Jacqueline Petit-Schoch. Cette Dijonnaise de 82 ans a donné un rein, il y a dix ans, en 2012, pour sauver la vie de Christian, son cousin germain.

"Christian est très bien aussi. Il vient de m'envoyer une photo, il était sur le dos d'un dromadaire, à Essaouira"

En 2010, Jacqueline apprend que son cousin-germain, Christian, souffrant d'un cancer sur un rein, a dû subir une ablation. "On lui a enlevé ce rein, sauf qu'il n'en n'avait qu'un", se souvient-elle. Elle se rend à l'hôpital, à Annecy (Haute-Savoie), pour le voir. "Il était dialysé, tous les jours pendant cinq heures, et ça m'a fait très mal au cœur". Rapidement, elle se décide. "Je lui ai dit : "ne t'inquiète pas Christian, tu n'as plus de rein, je vais t'en passer un"".

Jacqueline et Christian ont ensuite attendu trois ans avant que l'opération ne puisse être réalisée. "D'abord pour être sûr que j'étais décidée à donner mon rein. Nous avons suivi un tas d'examens, évidemment, relate-t-elle. Pour savoir si nous étions compatibles, bien sûr, mais surtout dans le but de protéger le donneur". Elle raconte les passages devant les psychologues et un comité d'éthique, qui prend la décision finale : "Il y avait neuf personnes autour d'une table, des néphrologues, des médecins, des chirurgiens, etc. Ils détectent si vous êtes toujours décidé à donner votre rein, si vous ne reculez pas et s'il n'y a pas des intérêts commerciaux ou financiers".

L'opération a finalement lieu, à Lyon, le 24 septembre 2012. "Et je me sens bien, et je suis bien, et Christian est très bien aussi. Il vient de m'envoyer une photo, il était sur le dos d'un dromadaire, à Essaouira, au Maroc", s'amuse Jacqueline.

"J'étais parfaitement convaincue, personne n'a réussi à me faire changer d'avis"

Vous n'avez jamais eu peur ? Jacqueline répond du tac-au-ac : "si". Un oui, mais. "J'avais tout mesuré, évidemment, précise-t-elle. Que ça se passe mal, que j'aille moi-même en dialyse, mais j'étais tout à fait décidée. J'avais 72 ans, ma vie était derrière moi, j'étais à la retraite. Je vivais seule, ça n'était pas un problème pour moi, j'étais parfaitement convaincue, personne n'a réussi à me faire changer d'avis".

"Il faut un certain courage, il faut beaucoup de convictions, et surtout en avoir envie. Si on en a envie, il faut le faire, parce que c'est la vie de quelqu'un que vous prolongez" - Jacqueline

"On dit toujours : "on vit très bien avec un seul rein". Je confirme. J'ai été opérée à 72 ans, j'en ai aujourd'hui 82. Je n'ai aucun traitement, aucun médicament, je peux manger ce que je veux, je fais de la gymnastique, je marche". Par la suite, Jacqueline s'est engagée dans le milieu associatif, avec France ADOT 21 , qui fait partie de la "Fédération des Associations pour le Don d'Organes et de Tissus humains".

Cette opération a-t-elle fait évoluer ses liens avec ce cousin qu'elle a sauvé, et qui profite aujourd'hui de la retraite en faisant du dromadaire dans le désert ? "Nos rapports sont toujours les mêmes, répond Jacqueline. Ça ne nous a pas forcément rapprochés. Il vit sa vie. On se téléphone peut-être deux fois par an. L'essentiel pour moi, c'est de savoir qu'il va bien. Je ne pense pas qu'il se sente redevable, en tout cas je n'attends absolument rien. C'est juste la réussite de cette opération qui m'a donné le plus grand bonheur".

