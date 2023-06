Don d'organes : "Il faut en parler"

Les Hauts-de-France mauvais élèves du don d'organes ? Dans notre région, 42 % des habitants refusent de donner leurs organes en 2022. C'est bien au dessus de la moyenne nationale qui s'élève à 30 %. "Les familles ne sont pas informées du choix de leur proche au moment du décès", note Guillaume Strecker, coordinateur au prélèvement d'organes au CHU de Lille.

ⓘ Publicité

Pourtant, depuis 2017, chaque Français est considéré comme donneur "par défaut", sauf s'il exprime son refus avant son décès. "Mais dans un contexte de deuil, et quand les familles n'en n'ont pas parlé en amont, elles disent souvent non, malgré la loi", ajoute le médecin.

"Il faut en parler"

En parler en famille, c'est ce qu'à fait Gilbert. En 2014, il perd son fils, Maxime, dans un accident d'escalade. Ils n'avaient jamais évoqué la question du don d'organes, mais après le décès de Maxime, la question s'est vite posée. "Maxime donnait déjà son sang, on s'est demandé ce qu'il aurait voulu et nous étions tous d'accord pour dire qu'il aurait dit oui", explique Gilbert. "Il faut en parler quand tout le monde va bien. C'est un choix d'autant plus difficile à prendre dans une période de deuil après avoir perdu un proche".

Juliette Fricoteaux a 25 ans, elle vit à Villeneuve-d'Ascq et il y a 5 ans, elle a été greffée du cœur après avoir contracté une maladie auto-immune. En avril 2023, grâce à son donneur, elle a pu participer au mondiaux des transplantés en Australie. "C'est une chance et une occasion de remercier nos donneurs, qui sont anonymes. Il faut réaliser la chance qu'on a et surtout montrer que le don d'organes peut sauver des vies", conclut la jeune femme.