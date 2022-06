Don d'organes : le CHRU de Tours récupère "un peu" l'activité de greffe après deux années compliquées

Journée nationale de réflexion sur le don d'organes ce mercredi 22 juin. Au CHRU de Tours, pôle important de greffes, on sort de deux années "compliquées." La crise du covid a eu des conséquences sur les prélèvements et le nombre de greffes.

Les greffes d'organes sont en rebond depuis le début de l'année 2022, sans pour autant remonter au niveau d'avant-Covid. C'est le constat de l'agence de biomédecine, à l'occasion ce mercredi 22 juin de la Journée nationale de réflexion sur le don d'organes.Pour remobiliser sur le sujet, une campagne de communication est rediffusée tout l'été.

"C'est hyper important. On ne force pas les gens à dire 'il faut donner ses organes' ! Mais on veut qu'ils en parlent autour d'eux, à leurs proches" insiste le docteur Jean-Christophe Venhard, médecin coordinateur sur le prélèvement d'organes au CHU de Tours. Car seule la famille d'un défunt peut s'opposer au prélèvement d'organes si la personne décédée ne s'est pas inscrite au registre national des refus. "Il y a des objectifs qui peinent à être atteints en France sur le taux de refus" ajoute Jean-Christophe Venhard. Un taux qui tourne autour de 30% depuis des années et qu'il faudrait faire baisser "significativement" alors que plus de 10.000 personnes sont en attente d'une greffe en France.

Une activité en reprise mais qui reste "compliquée"

Mobiliser autour de don d'organes est d'autant plus important qu'à cause de la pandémie de coronavirus, les prélèvements et les greffes ont diminué en France en 2020 et en 2021, par rapport à 2019. Le CHRU de Tours n'a pas échappé à cette tendance, même si l'épidémie a eu moins d'impact que sur d'autres centres, avec environ 350 greffes en 2020, soit une quarantaine de moins qu'en 2019. "Les activités de greffe pour des centres importants comme le nôtre sont aussi dépendantes de l'activité de prélèvement en France. Or on sort de deux années compliquées, avec des services de réanimation embolisés par la pathologie covid. Au niveau national, ça s'est traduit par une baisse des greffes de 25%" explique Jean-Christophe Venhard. "Il est trop tôt pour se prononcer sur la reprise en 2022, on est en train de récupérer un peu l'activité mais ça reste compliqué."