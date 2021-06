"Sauver des vies" : des Girondins témoignent sur le don d'organes

À l'occasion de la journée nationale de dons d'organes et de tissus ce mardi, le CHU de Bordeaux a inauguré une stèle en hommage aux donneurs et à leurs proches, à l'hôpital Haut-Lévêque de Pessac. Deux Girondins, un proche de donneur et un greffé, témoignent pour France Bleu Gironde.

Rendre hommage aux donneurs d'organes et à leurs proches. C'est l'objectif d'une stèle, dévoilée ce 22 juin à l'hôpital Haut-Lévêque de Pessac, lors de la journée nationale de dons d'organes et de tissus. À cette occasion, un greffé et une proche de donneur témoignent pour France Bleu Gironde.

Laurent, âgé de 59 ans, habite sur le Bassin d'Arcachon. Depuis 22 ans, il vit grâce au coeur d'un autre. Tout a commencé en 1995, lorsqu'il "perd connaissance sur un terrain de football" et découvre que "son muscle cardiaque est très fatigué, que le ventricule gauche ne fonctionne plus du tout". Il est alors âgé de 33 ans.

Trois ans plus tard, en 1998, le corps médical lui annonce que "la seule solution" pour le maintenir en vie est de lui "greffer un coeur". Après une première chance ratée, en raison de son état de santé trop faible, Laurent reçoit un appel le week-end de Pâques 1999 : il va pouvoir être greffé. "Je me revois bien descendre au bloc, j'étais serein", se remémore le sexagénaire.

"On pense tous les jours à notre donneur", Laurent, greffé du coeur

Grâce à ce don d'organe, Laurent explique que "vous revivez tout simplement, parce que le coeur est là, qu'il fonctionne très bien. J'ai repris le travail, le sport ..." Aujourd'hui, il vit presque comme s'il n'avait jamais été malade, "sauf que tous les jours, il faut prendre des médicaments anti-rejets", explique-t-il. Et pour que "le don" de son donneur "serve à quelque chose", il essaie de "vivre le mieux possible".

Du côté des proches des victimes, dont les organes permettent ensuite de sauver des vies, la décision doit se faire très rapidement. C'est ce qu'a vécu Isabelle Merino, une bordelaise âgée de 50 ans. En 2015, son ex-compagnon et père de ses enfants fait une hémorragie cérébrale massive.

"Les médecins ont réussi à récupérer ses battements cardiaques, mais on nous avait fait comprendre qu'il ne se réveillerait pas, parce qu'il était en état de mort cérébrale", raconte Isabelle, qui a dû répondre très vite à la question du don d'organe. "Ce sujet n'avait jamais été abordé", mais la réponse a été "évidente", souligne-t-elle. "Avec ses parents, nous nous sommes dit qu'il l'aurait très certainement voulu. Et il fallait donner du sens à cette mort, donc ça a été 'oui' tout de suite."

Grâce à leur accord, trois patients ont reçu une greffe de coeur et de rein. "Aujourd'hui on sait qu'ils vont bien, et c'est rassurant parce que ça n'a pas été vain. Il a vraiment sauvé trois vies", conclut Isabelle Merino.