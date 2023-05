Don de lait maternel : les prématurés dépendent du lactarium de Cherbourg

Un don de lait maternel, c'est en fait une maman qui fait don d'une partie de son lait pour aider à la croissance et au développement d'autres enfants, notamment les grands prématurés. En effet, les bébés pesant moins d’un kilo et demi et nés avant 32 semaines ne peuvent pas supporter le lait industriel. Le don est donc indispensable parce que les mamans des bébés nés avant terme n'ont pas eu de montée de lait.

Le lait est collecté dans le Cotentin par le Lactarium de l'hôpital Pasteur de Cherbourg auprès en moyenne d'une cinquantaine de donneuses, ce qui représente environ 700 litres par an. Cette collecte s’effectue directement au domicile des mamans volontaires grâce à une équipe de puéricultrices dans un rayon d’action qui peut s’élargir à l’ensemble du Cotentin.

Du lait distribué jusqu'au CHU de Caen

Les donneuses doivent auparavant avoir effectué un entretien médical et une sérologie de leur lait. Le lait collecté est ensuite distribué aux enfants prématurés hospitalisés à la néonatologie de Cherbourg mais aussi dans les autres établissements de la Manche et au CHU de Caen.

Pour en savoir plus sur le don de lait maternel, le Lactarium de Cherbourg a réalisé des clips vidéos qui sont diffusés sur le site internet du Centre Hospitalier du Cotentin et sur les réseaux sociaux.