Don de moelle osseuse : des gendarmes de Montbéliard deviennent "veilleurs de vie"

Florian, 35 ans, et Alan, 27 ans, sont désormais des "veilleurs de vie". Ces deux gendarmes de la compagnie de Montbéliard sont depuis peu inscrits sur le registre international des donneurs de moelle osseuse. Un engagement qu'ils ont pris après l'intervention dans leur compagnie de l'association franc-comtoise Engagement leucémie .

ⓘ Publicité

Il leur a suffi de remplir un petit questionnaire, pour vérifier qu'il n'y avait aucune contre-indication médicale, et faire un petit frottis buccal. Le tour est joué, ils sont désormais sur le registre et pourraient, jusqu'à leurs 60 ans, être un jour appelé pour faire un don de moelle pour une personne malade. "C'est un peu le principe d'une astreinte", explique Christophe Will, vice-président de l'association. "C'est pour ça qu'on parle de veilleurs de vie. Parce qu'un don sauve une vie."

Alan et Florian se sont inscrit sur la liste des donneurs de moelle osseuse après l'opération de sensibilisation de l'association Engagement leucémie. - Cécile Da Costa

75% des dons se font par transfusion sanguine

Depuis le début d'année 2023, l'association Engagement leucémie a effectué trois opérations de sensibilisation auprès des gendarmes de Montbéliard. Une initiative saluée par le commandant de la compagnie, Cédric Nestor-Romain. "Ça permet de démystifier le don de moelle", estime-t-il. "C'est vrai que quand on parle de don de moelle, on a s'imagine une intervention chirurgicale poussée, avec une aiguille dans le dos. Alors quand on explique aux gens qu'il s'agit d'une prise de sang un peu poussée, forcément ça aide à se lancer."

En réalité, 75% des dons de moelle se font via un procédé appelé "prélèvement dans le sang circulant". Il s'agit, plus simplement, d'une transfusion sanguine, qui dure entre quatre et cinq heures. Le sang passe dans une machine, qui extrait la moelle, et est redirigé dans le corps du donneur. La moelle osseuse, elle, se regénère en quelques jours dans le corps du donneur. "C'est vraiment indolore et sans conséquence sur le donneur", insiste Christophe Will. Seuls 25% des dons se font, comme on l'imagine souvent, par une ponction dans les os du bassins, sous anesthésie générale.

20.000 nouveaux donneurs en France par an

L'opération de sensibilisation d'Engagement leucémie a déjà aidé 45 gendarmes, sur 70 sensibilisés au don dans cette compagnie, à s'inscrire sur le registre. "C'est un pourcentage phénoménal", sourit Christophe Will. Et ce n'est pas terminé, puisque l'association doit encore mener une action à l'automne. Elle espère ensuite poursuivre sa mission auprès d'autres gendarmes, pompiers, policiers ou encore étudiants de la région.

Chaque année, en France, 20.000 personnes s'inscrivent sur le registre international des donneurs. "C'est assez peu comparé à d'autres pays", note Christophe Will. "En Allemagne, par exemple, il y en a environ 300.000 par an." Un registre qui a toujours besoin de plus de donneurs, car un malade a environ une chance sur un million de trouver un donneur compatible dans cette liste.

Pour s'inscrire sur le registre des donneurs, il faut avoir entre 18 et 35 ans. Toutes les informations sur le don de moelle osseuse sont à retrouver ICI .