C'est la treizième édition de la Semaine nationale de mobilisation au don de moelle osseuse. Un don essentiel car il peut sauver de nombreuses vies.

Donner peut sauver des vies

D'après l'Agence de la biomédecine : la greffe de moelle osseuse permet de traiter 80% des maladies graves comme les leucémies, ces cancers du sang. Cela permet aussi de soigner les patients atteints de lymphomes. L'autre bonne raison de donner : c'est que ce n'est pas douloureux et pas contraignant non plus. 75 % des prélèvements de cellules de moelle osseuse s’effectuent dans le sang et pour le reste , il s'agit de procédure chirurgicale simple au niveau de l’os postérieur du bassin. Bon à savoir, la moelle osseuse prélevée se reconstitue rapidement en quelques jours.

Qui peut donner ?

Il faut réunir 3 conditions : être âgé entre 18 et 50 ans, être en parfaite santé et répondre à un entretien médical et effectuer une prise de sang lors de l’inscription définitive. Vous êtes alors inscrit sur le registre des donneurs de moelle osseuse. Un registre créée il y a plus de 30 ans, qui rassemble aujourd'hui plus de 210.000 donneurs.

Il existe en moyenne une chance sur un million de trouver un donneur de moelle osseuse compatible pour un patient en dehors de la fratrie. Tout donneur inscrit sur le registre français apporte donc une chance supplémentaire de guérison à un patient.

Appel aux dons chez les hommes

La campagne s'intéresse aux hommes cette année car ils représentent seulement 35 % des donneurs inscrits sur le registre français selon l'Agence de la biomédecine, qui précise que si ces dons sont très recherchés c'est parce que les cellules de la moelle osseuse prélevées chez les hommes sont dépourvues des anticorps développés par les femmes durant la grossesse. Ces cellules offrent donc une meilleure tolérance du greffon sur le plan immunologique chez les patients. Rappelons que le don reste un acte anonyme et désintéressé.

A Dijon, une action de sensibilisation et de recrutement est organisée ce lundi 12 mars, de 12 à 19 heures Place de la République.

