Don de moëlle osseuse : "on manque d'hommes" explique un médecin du CHU Amiens Picardie

La France ne compte que 350. 000 donneurs de moëlle osseuse, elle en recrute environ 30.000 nouveaux par an et c'est largement insuffisant. Elle est en retard par rapport à d'autres pays comme l'Allemagne. Une campagne est menée depuis le printemps et jusqu'en septembre par l'agence de biomédecine pour trouver de nouveaux donneurs.

Seulement 35% de donneurs masculins

Le principal problème, outre le nombre trop faible de candidats au don, c'est qu'une certaine catégorie manque à l'appel. "Très clairement on manque d'hommes" lance le docteur Nicolas Guillaume du CHU Amiens Picardie. Il y a en effet 35% de donneurs masculins pour 65% de femmes. Or, pour des raisons immunologiques, "il est plus facile de gérer une greffe de moelle osseuse et d'avoir une meilleure efficacité avec moins d'effets secondaires en prélevant un donneur" explique-t-il.

Une campagne tournée vers les réseaux sociaux

La campagne que mène l'agence de biomédecine vise toute la population mais notamment les hommes de 18 à 35 ans. Pour communiquer, faire connaître ce don, elle adapte sa communication avec notamment les réseaux sociaux : "l'agence travaille beaucoup sur l'information via Instagram, via Tweeter et notamment via des influenceurs, puisqu'il faut toucher une population qui est jeune" détaille Nicolas Guillaume.

Pour afficher ce contenu Instagram, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Une inscription en trois mois

Pour s'inscrire il faut avoir entre 18 et 35 ans, ne pas avoir de problème de santé ni de traitement chronique. Cela se passe directement en ligne sur le site dondemoelleosseuse.fr. On répond à quelques questions et l'on reçoit un kit. Avec celui-ci on prélève sa salive et cela va permettre de définir la compatibilité, c'est à dire une chance sur un million entre deux personnes sans lien de parenté. Il faut compter trois mois pour être inscrit et obtenir sa carte de donneur volontaire. Ensuite, on peut être appelé jusqu'à ses 60 ans.

Camille est amiénoise. Elle s'est inscrite à ses 18 ans, elle a été appelée à 26 ans pour faire don de sa moëlle. © Radio France - Delphine-Marion Boulle

Un don une fois dans sa vie

Il y a deux méthodes de dons, mais il faut sortir des préjugés et de l'image quelque peu préhistorique confie Camille, donneuse à Amiens. En effet, dans 20% des cas, le prélèvement se fait sous anesthésie générale dans les os du bassin. Cela concerne donc une minorité de dons. La grand majorité, 80% des dons, à l'inverse ne nécessite qu'une sorte de grande prise de sang, sans anesthésie et indolore appelée cytaphérèse.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J'autorise Gérer mes choix

Durant les quatre à cinq jours précédents vous recevez des injections pour stimuler la moëlle osseuse. Ensuite, direction l'Etablissement français du sang pour un prélèvement assez similaire à celui du don de plasma ou de plaquettes. Camille est allée à Lille. "On vous fait une piqûre ici, une piqûre ici. Sur les deux bras. Le sang sort d'un côté, il est traité dans une machine comme pour un don de plasma, pour récupérer la moëlle, et ensuite il est réinjecté" décrit l'amiénoise. L'opération dure environ 4 heures, c'est indolore, dans le pire des cas des douleurs dans les os peuvent apparaître, comme des symptômes grippaux, rien de plus précise le docteur Nicolas Guillaume.

Après son don, Camille a reçu un courrier du receveur. © Radio France - Delphine-Marion Boulle

Le don de Camille a permis de sauver une vie, elle ne connaît pas l'identité du receveur, mais elle a reçu un courrier, "C'est super ensuite de recevoir un courrier ou une petite carte qui vous dit merci pour votre générosité. Vous m'avez redonné la vie. D'entendre ça de quelqu'un qu'on connaît pas. C'est extraordinaire" raconte l'amiénoise.

Après son don, Camille a reçu un courrier de la personne qui a été soignée grâce à sa moëlle osseuse. Une grande émotion pour la jeune femme. Copier

Le don de moelle osseuse ne se fait qu'une fois dans sa vie, deux exceptionnellement : si vous avez déjà donné et qu'un membre de votre famille est malade, vous pouvez de nouveau être prélevé. Il sert principalement dans le traitement de leucémies.