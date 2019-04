Don de moelle osseuse : "S'il y a encore des gens qui meurent, c'est parce qu'on manque de donneurs"

Si vous avez entre 18 et 50 ans, vous pouvez donner votre moelle osseuse. Un petit geste, qui peut permettre de sauver une vie. Les médecins le disent, et les greffés aussi. Manue, une habitante de Mirmande, dans la Drôme, vit depuis 20 ans grâce au don d'une Anglaise.

Mirmande, France

Quelques heures de votre temps peuvent sauver une vie. A l’occasion de la semaine nationale de mobilisation pour le don de moelle osseuse, l'agence de la biomédecine vient de lancer une nouvelle campagne. Elle incite les hommes et les femmes entre 18 et 50 ans à s’inscrire sur le registre des donneurs de moelle osseuse. Ils sont encore trop peu nombreux : 290 342 en France.

Le manque de donneurs diminue les chances de survie des malades atteints de leucémie

"On a les connaissances nécessaires pour sauver les gens, le problème c'est qu'on ne trouve pas les donneurs en face", explique Manue, une habitant de Mirmande greffée il y a 20 ans et qui encourage aujourd'hui le don de moelle osseuse. "J'ai découvert à 25 ans que j'avais une leucémie aiguë, je venais de finir mes études et du jour au lendemain, j'ai été obligée de passer mes journées en chambre stérile à l'hôpital."

Les médecins testent plusieurs traitements, mais aucun n'est vraiment efficace. Après sa troisième rechute, le seul espoir de Manue c'est une greffe de moelle osseuse. Elle reçoit finalement un don d'une Anglaise, une habitante de la région londonienne. "Lui dire merci, c'est encore trop minime", confie la Drômoise. "Elle m'a sauvé la vie, c'est une deuxième naissance. Sans elle, je ne pourrais pas faire tout ce que je fais aujourd'hui, je ne pourrais pas profiter de la vie comme je le fais."

Vous avez entre vos mains la capacité de sauver une vie" - Manue, qui a reçu un don en 1999.

"Il faut comprendre que si des gens meurent encore aujourd'hui, c'est parce qu'on ne trouve pas de donneurs compatibles", poursuit Manue. "Il y a encore des gens qui ont des réticences ou qui ont peur, mais rendez-vous compte : vous avez entre vos mains la capacité de sauver une vie. Il suffit juste de s'inscrire sur le fichier des donneurs."

L'agence de la biomédecine rappelle aussi que le prélèvement de moelle osseuse ne se fait plus systématiquement sous anesthésie. Une procédure semblable à une prise de sang peut parfois suffire.

Pour parler du don, une animation a lieu ce samedi après-midi sur le Champ de Mars à Valence de 12 heures à 19 heures, avec des donneurs, des greffés et des médecins, qui répondront à toutes les questions sur le don. Vous pourrez aussi sauter dans le vide d'une hauteur de 7 mètres sur un gros matelas. Message des associations : faire ce saut, c'est plus dur que de s’inscrire sur le registre des donneurs.