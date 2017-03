Don de moelle osseuse : "Un jour il a décidé de donner sa moelle, grâce à ça je suis là aujourd'hui."

Cette semaine, l'Agence de la biomédecine lance un appel au don de moelle osseuse, qui aide à guérir des maladies graves du sang comme la leucémie. Il y a dix ans justement, Vincent Kandel apprend qu'il est touché par cette maladie. Un don de moelle osseuse lui sauve la vie.

L'Agence de la biomédecine lance un appel cette semaine en faveur du don de moelle osseuses. Don qui permet de soigner des maladies graves du sang comme la leucémie. Il y a 10 ans, Vincent Kandel apprend justement qu'il a une leucémie. Un an après alors qu'il est entre la vie et la mort, il reçoit un don de moelle osseuse. Un jour qu'il n'est pas prêt d'oublier : "C'était le 6 juin, je me souviens que c'était le 6 juin, le jour du débarquement; Là c'était le débarquement de la greffe des Etats Unis." Les Etats Unis, c'est l'unique information que Vincent obtiendra d'ailleurs de son précieux donneur, anonymat oblige : "J'ai un lien avec quelqu'un je sais juste qu'il vient du Texas. Je ne sais pas comment il s'appelle ce qu'il fait, tout ce que je sais c'est qu'un jour il a pris la décision de donner sa moelle et grâce à ça je suis là aujourd'hui."

Depuis, Vincent Kandel a lancé l'association Sangneuf109 en 2012. Elle compte une soixantaine d'adhérents, des anciens greffés mais aussi des personnes qui veulent tout simplement s'engager pour cette cause. Ils ont comme objectif de parler du don de moelle osseuse notamment auprès des jeunes. Vous pouvez rejoindre l'association, obtenir des informations sur sa page facebook.

On peut sauver une vie

Marien Ritzenthaler a 27 ans, il connait bien la leucémie et l'importance du don de moelle osseuse. Quand il était étudiant un de ses amis avait justement besoin d'un don : "Une fois que je me suis renseigné je me suis dit pourquoi tout le monde n'est pas inscrit. Quand on se renseigne on se rend compte que c'est très peu contraignant. C'est une prise de sang de 4 heures. C'est fatiguant, pas très agréable mais en rien une lourde opération quand on compare qu'on peut sauver une vie. " Un déclic pour ce jeune homme et un don qui l'a marqué à vie. D'autant plus quand il reçoit une lettre du greffé : "qui me remerciait parce que j'ai pu lui permettre de voir ses enfants grandir. C'est quelque chose d'émouvant et ça vaut tout l'or du monde." Une lettre qu'il prend plaisir à faire partager à sa famille et à ses amis pour convaincre de nouveaux donneurs.

Vous pouvez obtenir des renseignements sur ce don auprès de votre médecin traitant. Rendez-vous dans un établissement du sang français ou inscrivez-vous sur le site www.dondemoelleosseuse.fr pour faire un don de moelle osseuse.