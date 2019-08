Don de plaquettes pour Aurélie : l'appel au calme de l'EFS à Dijon

Dijon, France

"Bien sûr on comprend l'émotion de la famille et on est ravis de voir des donneurs venir vers nous, mais on s'est retrouvés en difficulté à devoir gérer des appels venus de toute la France", raconte Cécile Pénasse, médecin à l'Etablissement français du sang à Dijon.

Pas de difficultés particulières pour couvrir les besoins d'Aurélie cet été

Suite à l'appel d'une famille côte-d'orienne, relayé notamment par France bleu Bourgogne, le standard de l'EFS à Dijon a dû faire face à une multitude d'appels hier. Il faut dire que l'histoire d'Aurélie, une mère de famille atteinte d'une leucémie aigüe a ému beaucoup d'internautes. Mais si cette Côte-d'Orienne a des besoins spécifiques pour ses transfusions, Cécile Pénasse assure qu'il n'y a "pas eu de difficultés à couvrir les besoins de cette patiente, ni des autres d'ailleurs cet été."

Elle explique que les produits sanguins, et notamment les plaquettes, sont périssables. Les plaquettes par exemple ne peuvent être conservées que sept jours. "Alors on essaye de réguler pour avoir des dons tout au long de l'année, pour ne pas manquer, mais il ne faut pas en avoir trop parce qu'on ne veut pas les laisser se périmer."

Les donneurs sont donc les bienvenus toute l'année pour faire face aux besoins des malades, soit à l'établissement français du sang le plus proche de chez eux, soit sur les collectes mobiles.