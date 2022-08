Don de sang : après les vacances, les stocks sont bas dans la Sarthe

France Bleu Maine : Après deux mois de vacances estivales, les stocks sont bas. Nous sommes avec le docteur Faouzi Iles, il est médecin, assistant au service des prélèvements à l'Etablissement Français du sang du Mans. Vous confirmez cette baisse de stock, Faouzi Iles ?

Faouzi Iles : Oui. On arrive pas à remonter nos stocks de sang comme il faut. Donc c'est vrai qu'on sollicite pas mal les donneurs de sang quand ils se présentent à la maison du don ou au niveau des collectes. Mais ca reste encore fragile. Souvent pendant la période de vacances, les gens sont occupés, sont partis, etc, et on a souvent une diminution de fréquentation. Ca c'est fréquent, c'est habituel. Et puis, la chaleur ne nous a pas aidé. La période auparavant aussi, avec le Covid, ça nous a pas aidé non plus. Donc on a eu une baisse de fréquentation. Et on a du mal à retrouver notre niveau de stock d'auparavant. Il faudrait que les gens se mobilisent pour la rentrée, ou même un petit peu avant la rentrée, pour qu'on ait des stocks suffisants pour tous les patients qui vont avoir des interventions.

Justement, est-ce qu'il y a des actions particulières qui sont prévues sur cette rentrée, au Mans ou en Sarthe, pour récolter du sang ?

Oui, alors des actions... Nous, on a des collectes qui sont assez nombreuses, sur la Sarthe ou aussi bien sur le Mans. On fait des collectes dans les environs du Mans, comme Coulaines, La Millesse, Parigné-L'évêque, Allonnes, Champagné, etc. Et dans des villes un peu plus éloignées du Mans, comme la Ferté-Bernard, la Flèche, Sablé-sur-Sarthe, Château-du-Loir. Donc on va régulièrement dans ces villes là. On essaye d'être au plus proche des donneurs, pour que les gens se présentent aux collectes. Et bien sûr, on a aussi la Maison du don. Les gens peuvent prendre rendez-vous directement par internet. Ca facilite les dons, les gens choisissent leur créneau, donc y a moins d'attente avec ce système là.

Les stocks sont particulièrement bas, on l'a compris. Est-ce que ça a des conséquences sur les hospitalisations ?

Pour l'instant, non. Alors il y a une entraide entre les différents sites, il peut y avoir une entraide entre telles ou telles régions, tels ou tels sites pour s'approvisionner. Mais on a pas eu d'interventions qui ont dues être annulées, ou autre, sauf pour certains groupes rares où on a un peu plus de mal. Mais on a pas eu d'interventions annulées par manque de sang. Mais c'est vrai que c'est au prix de plusieurs rappels, de relance régulières des donneurs, de rappels sur le plan national. Ca ne nous était pas arrivé depuis longtemps de faire plusieurs rappels dans l'année. Habituellement, on a un pendant les vacances, ou en fin d'année, etc. Mais on a eu ces derniers mois plusieurs rappels nationaux. Et ça, ça ne nous était pas arrivé depuis longtemps.