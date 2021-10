Don de sang : certaines opérations chirurgicales seront-elles annulées à cause d'un stock historiquement bas ?

C'est une situation que l'Etablissement français du sang (EFS) n'a jamais connu depuis sa création. En tension depuis le mois de juin, les stocks de sang sont aujourd'hui au plus bas. À tel point que l'activité des hôpitaux et des établissements de santé pourrait être chamboulée. Des opérations chirurgicales pourraient être reportées, ou même annulées, si le stock de sang ne remonte pas rapidement. "Ce serait une première en vingt ans d'existence de l'EFS et nous voulons éviter ça", annonce le directeur de l'EFS en Occitanie, Laurent Bardiaux.

La dernière semaine de septembre, par exemple, le nombre de donneurs en Occitanie a diminué de 5%. Le coronavirus explique en partie cette baisse historique. De nombreuses collectes dans les entreprises, dans les lycées ou sur les campus universitaires ont été annulées ou ont attiré moins de monde à cause du télétravail. Les personnels médicaux manquent, également, car très mobilisés dans les centres de vaccination, notamment.

"Les projections que nous avons pour les prochaines semaines sont inquiétantes."

Laurent Bardiaux, directeur de l'EFS Occitanie

L'Etablissement français du sang lance donc une campagne sur trois semaines. En Occitanie, par exemple, les besoins sont habituellement de 1.000 dons par semaine. Pendant cette opération spéciale, l'EFS espère récolter 3.000 dons supplémentaires. "Car les projections que nous avons pour les prochaines semaines sont inquiétantes", selon Laurent Bardiaux.

Faut-il un pass sanitaire pour donner son sang ?

Le pass sanitaire n'est pas obligatoire pour donner son sang (ni vaccination, ni test). Les donneurs peuvent prendre rendez-vous et, pendant cette grande campagne, se présenter dans les centres de don sans rendez-vous.

Peut-on donner notre sang si on a eu le Covid ?

Il est possible de donner son sang 14 jours après la guérison.