Don de sang: l'EFS demande de ne pas se précipiter

Rien ne sert de se précipiter. D'autant moins que les globules rouges et les plaquettes "ont un date de péremption". C'est l'avertissement ce lundi matin sur France Bleu Isère, de l'Etablissement français du sang Auvergne Rhône-Alpes, par la voix de sa directrice adjointe à la communication Cécile Ardilouze. Le constat est là "depuis 15 jours sur l'ensemble de l'Isère il y a eu 10% de plus de donneurs et à la maison du don de Grenoble [...] 30% de plus". Un afflux qui n'est pas nécessaire explique Cécile Ardilouze, "_Nous avons 12 jours d'avance dans notre région, ce qui est confortable [...] et les transfusions qui sont faites en ce moment concernent toujours les patients que nous avons l'habitude de transfuser_, principalement les personnes qui sont en cancérologie et les personnes qui sont atteintes de maladie du sang...".

Cocher la case 4 de l'attestation de déplacement

Des patients qui ont besoin de sang sur la durée. Or les produits sanguins ont qui plus est une durée de vie limitée. "Pour les globules rouges c'est 45 jours, explique Cécile Ardilouze, mais pour les plaquettes c'est 7 jours". Tout afflux massif de don suivi d'une désaffection amènerait donc plus de problèmes que de solutions. Quant à la tenue des dons l'EFS tient à rassurer : toutes les précautions sont prises dans les centres de dons pour éviter une contamination au corona virus et les sorties sont autorisées pour cela. Il convient de cocher sur l'attestation de déplacement dérogatoire la 4e case qui prévoit une sortie"pour l'assistance aux personnes vulnérables".