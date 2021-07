Don de sang : une boîte de nuit savoyarde prête son établissement à l'EFS

Une cinquantaine de personnes ont donné leur sang ce jeudi en fin de journée dans un lieu plutôt insolite : la discothèque Le Palace, situé à Méry (Savoie). Le directeur a tenu à collaborer avec l'Etablissement français du Sang (ESF) pour leur "donner un coup de main" étant donné que sa boîte de nuit est inutilisée en ce moment.

Le lieu est plutôt inhabituel pour les donneurs comme pour les professionnels. © Radio France - Louise Buyens

REPORTAGE En Savoie, on donne son sang... dans une boîte de nuit ! Copier

Une aide précieuse alors que les stocks de sang sont traditionnellement bas en période estivale. Normalement, l'EFS doit avoir un stock pour tenir une dizaine de jours mais en ce moment, les poches de sang tiennent péniblement sept jours. En Auvergne-Rhône-Alpes, il faut 1400 dons par jour pour répondre aux besoins des malades, il en faut 12.000 en France.

Dons du sang et Covid

Peut-on donner son sang si on a eu le Covid ? Après le vaccin ? Les réponses de Julien Marc, médecin à l'EFS. Copier

Les questions sont nombreuses concernant le Covid, le vaccin et le don du sang. Julien Marc, médecin à l'EFS, fait le point sur le protocole à suivre. "Si on a été contaminé, il faut attendre au moins 28 jours pour donner son sang. Concernant le vaccin, _on peut donner son sang immédiatement après avoir reçu le vaccin_. Si on a une réaction avec de la fièvre et des courbatures, contre-indique les gens mais ce n'est pas à cause du vaccin."

Au moment de la collation, chacun sa table. © Radio France - Louise Buyens

Par ailleurs, il n'est pas nécessaire d'avoir un pass sanitaire pour se rendre à une collecte de don de sang.

Retrouvez tous les points de collecte les plus proches de chez vous sur le site de l'EFS.