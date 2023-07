"Même pas mal" ! On a donné notre sang pour la première fois

Entre la chaleur et les vacances, les donneurs de sang sont moins nombreux l’été dans les collectes mobiles et les maisons du don de l’Etablissement français du sang. L’EFS appelle donc à la mobilisation. En France, selon l’EFS, 10 000 dons sont nécessaires chaque jour. Et 1400 quotidiennement en juillet et août pour la région Auvergne-Rhône-Alpes.

ⓘ Publicité

Un geste solidaire qui peut sauver des vies

Donner son sang prend une heure et selon l’EFS un don peut sauver trois vies. "Si vous êtes en congés et que vous avez donc un peu plus de temps, c’est l’occasion de donner" estime Marilène une donneuse habituelle rencontrée à la maison du don de Chambéry. Et si vous êtes hésitant et que vous vous demandez comment ça se déroule, on a testé pour vous et donné notre sang. Reportage à l'EFS de Chambéry :

loading

Don du sang à l'EFS de Chambéry © Radio France - Anne Chovet