Pour cette nouvelle année, votre sang en Bretagne il faut donner !

Bretagne, France

600 dons de sang : c'est ce qui est nécessaire chaque jour en Bretagne pour venir au secours des personnes malades ou blessées ayant besoin de transfusions. L'Etablissement Français du Sang compte donc sur les donneurs en ce début d'année. Si les stocks étaient satisfaisants dans la région en fin d'année, le risque est de voir les donneurs moins nombreux à affluer dans les prochaines semaines.

Des dons réguliers indispensables

L'enjeu est de faire revenir les donneurs y compris une fois que le travail a repris. Certains ont profité des vacances de Noël pour venir donner leur sang en famille, comme Pascal : "la disponibilité conditionne le fait qu'on donne, pendant les vacances c'est plus simple." Sa fille Emilie, âgée de 18 ans, est attentive aux périodes pendant lesquelles les stocks sont plus fragiles : "je suis les pages de l'EFS sur les réseaux sociaux, donc _quand je vois les appels aux dons, j'essaie de le faire._"

Une réaction bienvenue mais dont il ne faut pas se contenter. "On a _besoin de dons de façon très régulière_, explique le docteur Dominique Vanlerenberghe, responsable de la maison du don à Brest. Ce n'est pas uniquement quand il y a un appel à la mobilisation, mais bien constamment, donc il faut penser à revenir."

Pendant les fêtes, les donneurs pensent parfois moins aux dons car ils sont occupés en famille.

Les excès des fêtes, pas rédhibitoires

Faire un don du sang dès le 2 ou 3 janvier, en fonction de la façon dont vous avez célébré le Nouvel An, c'est possible. "Evidemment l'alcool n'est pas quelque chose à prendre avant de faire un don du sang", insiste le docteur Dominique Vanlerenberghe. Cependant, quelques jours suffisent normalement à récupérer selon elle, pour peu "qu'on soit reposés et qu'on n'ait pas été malade dans les deux semaines précédentes."

Certains prévoient d'ailleurs de refaire rapidement des dons de plasma ou de plaquettes. "Je laisse le temps aux excès de se décanter, explique Quentin, un donneur régulier_, mais je reviens dès que je peux.""_Il faut continuer à venir donner en début d'année car les besoins sont toujours là", lance la responsable de la maison du don à Brest.

Les prochaines collectes en Bretagne

Les maisons du don à Brest, Quimper, Saint-Brieuc, Rennes, Vannes et Lorient restent ouvertes du lundi au samedi sur rendez-vous. Des collectes sans rendez-vous sont par ailleurs organisées par l'EFS dans les prochains jours.

Dans le Finistère :

Crozon : les 2 et 3 janvier, maison du temps libre, de 8h30 à 12h30

Riec-sur-Bélon : le 6 janvier, maison du temps libre, de 14h30 à 18h30

Morlaix : les 6, 7 et 8 janvier, en mairie, de 8h15 à 13h

Dans le Morbihan :

Grand Champ : le 2 janvier, salle multisport, de 14h30 à 19h

Guidel : le 2 janvier, restaurant scolaire salles de Kerprat, de 15h à 19h

Férel : le 3 janvier, salle polyvalente, de 16h à 19h

Landaul : le 3 janvier, au centre socioculturel, de 15h à 19h

Allaire : le 4 janvier, à la ferme de Couesle, de 8h30 à 12h30

Vannes : le 6 janvier, au palais des arts et congrès, de 14h30 à 18h30

Dans les Côtes d'Armor :

Matignon : le 2 janvier, salle municipale, de 14h à 18h30

Perros-Guirec : le 3 janvier, salle club des navigateurs, de 14h30 à 18h30

Yffiniac : le 4 janvier, salle des fêtes, de 9h à 13h

Callac : le 6 janvier, salle des fêtes, de 15h à 18h30

Dans l'Ille-et-Vilaine :