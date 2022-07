Don du sang : 80 cheminots de la SNCF participent à la collecte d'entreprise à Bordeaux

L'Etablissement français du sang alerte une nouvelle fois sur le niveau de réserves "historiquement bas" notamment en Nouvelle-Aquitaine. Pour remonter les stocks, l'EFS compte sur les collectes d'entreprises et les "super donneurs" comme Guy, retraité de Blanquefort, surnommé "Bras d'or".

"Hop là ! Ça va ?" Tiphaine, infirmière à l'Etablissement français du sang de la Gironde, participe ce jeudi à une collecte d'entreprise au sein de la SNCF à Bordeaux. Allongé sur un lit, Alexandre, ingénieur au bureau d'étude de signalisation ferroviaire, tend le bras pour la 146e fois. "C'est très très pratique puisqu'en fait on est sur notre lieu de travail. On s'absente une heure".

"Ça serait bien s'il y avait plus de collectes en entreprises" (Tiphaine)

"On a des besoins particuliers en ce moment parce qu'on a des réserves extrêmement basses. Comme on est sur la période pré-estivale, ça peut être critique vu que l'on a des dons qui sont moindres en été donc il faut bien remplir les stocks", explique l'infirmière.

"Plus il y a d'entreprises, plus nous sommes preneurs !" (Henri Bre, EFS)

"Actuellement nous avons besoin de 1.000 poches par jour dans les hôpitaux et cliniques de région Nouvelle-Aquitaine", poursuit Henri Bre, l'un des responsables de l'EFS qui mobilise deux médecins, quatre infirmières, un chauffeur et une secrétaire pour cette collecte d'entreprise.

Avec 450 dons à son actif, Guy est dans le top 10 des meilleurs donneurs de France

Cadre commercial à la retraite, Guy est surnommé "Bras d'or". Médailles et pin's en témoignent, cet habitant de Blanquefort est un "super donneur". "J'ai donné à peu près 450 fois. Une fois c'est un médecin qui m'a dit, vous vous rendez compte, vous êtes dans le top 10 des donneurs de sang sur le plan national !"

"Maman m'a dit un jour donne ton sang"

"Partout où je suis passé, au gré de mes déménagements, j'ai donné mon sang, mon plasma, mes plaquettes, c'est indolore. On est accueillis d'une façon chaleureuse, après il y a un petit encas." Agé de 82 ans, Guy ne peut plus aujourd'hui donner son sang. Victime d'une thrombose artérielle, il doit désormais se contenter d'appeler les autres à tendre le bras. "Allez-y ! On apporte un petit bout de soi-même !"

Les prochaines collectes en Gironde

Vendredi 1 juillet de 15h30 à 19h30 à la maison des associations de Cenon

Vendredi 1 juillet de 15h à 19h à la salle Jean Lurçat de Bègles

Lundi 4 juillet de 16h à 19h au club house dojo de Parempuyre

Mardi 5 juillet de 15h à 19h à la salle des fêtes de Biganos

Mercredi 6 juillet de 15h30 à 19h à la Grande de Bétailhe d'Artigues-près-Bordeaux

Jeudi 7 juillet de 16h à 19h30 à la salle Le Reflet à Tresse

La liste complète des collectes ici