Don du sang : "Aidez-nous entre les fêtes !" en Savoie et Haute-Savoie

Les Etablissements Français du sang en Savoie et en Haute-Savoie appellent tous les donneurs de sang à ne pas se démobiliser au moment des fêtes de fin d'années. Entre les virus, les grèves et les festivtés, les dons sont en baisse de 20% depuis mi-novembre.

Ne nous oubliez pas pendant les fêtes de fin d'année ! C'est ce que demandent les établissements français du sang (EFS) en Savoie et en Haute-Savoie. Alors que Noël vient tout juste de se terminer et que le jour de l'an approche, les EFS dans toute la France constate une baisse des dons de 20% depuis la mi-novembre.

En cause : les mouvements sociaux qui ont des conséquences sur la fréquentation des collectes, mais aussi les virus traditionnels de l'hiver et les congés de fin d'année. "La fin d'année est plus compliquée (...) beaucoup de donneurs partent en famille notamment ou sont touchés par les grippes et gastro de fin d'année", explique Sophie Titoulet, de l'EFS Auvergne-Rhône-Alpes.

Les mouvement sociaux ont beaucoup perturbé les transports et ont empêché parfois les gens de venir—Sophie Titoulet de l'EFS

Et cette année en plus, "les mouvement sociaux ont beaucoup perturbé les transports et ont empêché parfois les gens de venir sur nos lieux fixes de don du sang ou sur nos collectes mobiles". C'est pour cela que l'EDFS lance cet appel : "Aidez-nous, faites un geste sympa, un geste altruiste qui en une heure peut sauver trois vies".

1.400 dons sont nécessaires en Auvergne-Rhône-Alpes chaque année pour répondre aux besoins des patients, et le niveau de prélèvement doit être constant sur toute les périodes de l'année car les produits sanguins ont des durées de vie limitées : sept jours pour des plaquettes et 42 jours pour des globules rouges.

Des dons possibles même en période de vacances sur les sites EFS

En cette période de vacances il est toujours possible de donner son sang en Savoie et en Haute-Savoie sur les sites fixes de l'EFS :

En Haute-Savoie, à l'EFS de Metz-Tessy, les dons de sang sont possibles tous les jours du lundi au samedi.

Les lundis de 8h à 19h, les mardi, mercredi, vendredi de 8h à 13h, les jeudi de 14h à 19h et les samedi de 8h à 12h.

A Annecy, une collecte est également annoncée ce 26 décembre à l'école Jules Ferry de 15h30 à 19h00.

En Savoie, à l'EFS de Chambéry, les dons sont possibles du lundi au vendredi 8h30 - 13h, les jeudi 8h30 - 13h / 16h30 - 19h et les samedi 8h30 - 12h.

Tous les renseignements, dates et heures de collecte sur le site de l'EFS.