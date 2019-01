Don du Sang: Besoin de donateurs à Reims

Reims, France

A Reims, l'Etablissement Français du Sang distribue près d'une centaine de produits sanguins par jour pour ces patients. Et tout au long de l'année, la demande reste la même. Le problème, c'est que les donateurs sont moins nombreux pendant les fêtes. "Les donateurs sont moins nombreux durant cette période, à cause des excès du Noël ou du premier de l'an, explique Catherine Leleu-Delay, responsable de l'Etablissement Français du Sang à Reims. "Et puis ils veulent davantage profiter, prendre leur temps... Mais il leur suffit d'une heure dans leur journée pour venir donner. C'est un geste simple qui nous aide beaucoup."

Une cinquantaine de dons par jour

En ce début d'année, l'établissement accueille une cinquantaine de donateurs par jour. C'est mieux qu'en pleine période des fêtes, mais encore insuffisant. Chaque jour dans la région Grand Est, plus de 1500 produits sanguins sont distribués à des patients pour des opérations d'urgence comme un accident ou une chirurgie... Ils sont également utilisés pour les maladies du sang et les cancers. Chaque année en France, le don du sang permet de guérir près d'un million de personnes.