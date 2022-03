Don du sang: ces dijonnais soulagés par la fin des conditions pour les hommes homosexuels

A partir de ce mercredi 16 mars, les hommes homosexuels qui veulent donner leur sang ne sont plus soumis à une abstinence de quatre mois comme c'était le cas jusqu'ici. Il n'y a a désormais plus aucune différence de critères entre les donneurs. Une mesure attendue avec impatience par ces dijonnais.

La loi a été votée en janvier 2022, mais ne s'applique que ce mercredi 16 mars: c'en est fini des quatre mois d'abstinence pour les hommes homosexuels qui souhaitent donner leur sang. Dorénavant, tous les donneurs doivent répondre aux mêmes critères sans que leur orientation sexuelle ait une influence.

Une mesure mal comprise par ces dijonnais

C'est la fin d'une précaution souvent jugée injustifiée par les concernés: les quatre mois d'abstinence qui étaient imposés aux hommes homosexuels sont en fait, ce qu'il restait d'une série de restrictions qui leur était imposée depuis plus une trentaine d'année. D'abord, en 1983, le don du sang avait été interdit aux hommes homosexuels, par crainte de contamination de virus comme le VIH. En juillet 2016, ce droit leur avait été ouvert, mais ils devaient respecter un an d'abstinence sexuelle, puis quatre mois depuis 2019.

Une longue attente, justifiée par un manque de données d'après Mohamed Slimane, le directeur adjoint de l'Etablissement français du sang (EFS) en Bourgogne-Franche-Comté: "Les études n'étaient pas faites, maintenant elles le sont, c'est pour cela que la loi a été votée", explique-t-il. Des études qui prouvent désormais que cette précaution n'est plus nécessaire pour éviter les contaminations au VIH notamment.

Cette mesure, Antoine (ndlr. son nom a été modifié), un étudiant de 20 ans avait du mal à la comprendre: "quand on a une relation sexuelle protégée, avec un seul homme, on n'est pas classé dans les comportements sexuels dit à risque. Donc c'est vrai qu'on ne comprend pas trop pourquoi on n'a pas le droit d'aller donner son sang."

Le soulagement de pouvoir donner son sang "comme les autres"

A 18 ans, Arthur (ndlr. son nom a été modifié) s'est déjà renseigné pour aller donner son sang, mais à chaque fois, ces quatre mois d'abstinence qu'il juge discriminatoires l'ont freiné dans sa démarche. "C'est un sentiment d'impuissance parce que beaucoup de mes amis allaient donner leur sang, mes professeurs aussi. Je planifie de le faire dans le futur, j'espère que ça se passera bien", explique le jeune homme.

Ca a été un frein pour donner mon sang

Même constat pour Charles. Ce technicien de laboratoire de 24 ans voulait depuis longtemps donner son sang: "pour moi, c'est un devoir" explique-t-il. Son rendez-vous est d'ailleurs déjà pris, il ira dès jeudi à la Maison du Don à Dijon: "je sais que je peux en avoir besoin, donc pour moi c'est important", conclue-t-il. Il sera donc un des premiers à remplir les nouveaux questionnaires, sur lesquels aucune mention de l'orientation sexuelle n'est demandée.