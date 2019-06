Don du sang : Christophe doit la vie à 117 donneurs de Poitiers, Tours, La Rochelle et Angoulême

Poitiers, France

Le diagnostic est tombé le 10 mai 2012. « C'était le lendemain de l'anniversaire de ma fille, ce qui n'a fait que rajouter à l'horreur de la chose.» Christophe apprend ce jour-là être atteint d'une leucémie aiguë. Son pronostic vital est alors engagé, sa moelle osseuse contenant 96% de cellules cancéreuses.

« Quand ils ont commencé la chimiothérapie à haute dose, les soignants ont dit à ma femme qu'ils tentaient quelque chose mais qu'il fallait quand même préparer l'enterrement »

Hospitalisé durant cinq mois en chambre stérile dans un service d'hématologie, Christophe subit alors une radiothérapie dont les rayons détruisent sans distinction cellules cancéreuses et cellules saines. « Tous les jours, j'étais tellement mal que j'attendais désespérément le moment de la transfusion pour me booster. Une poche c'était 24 heures de plus de gagner. » Neuf mois et 117 dons de sang plus tard, le cancer de Christophe entre en rémission.

« Si ces 117 donneurs n'avaient pas eu "le temps" de donner, je serais mort »

S'il le pouvait, Christophe aimerait aujourd'hui faire la bise à chacun de « ces braves gens », ces 117 donneurs qui lui ont sauvé la vie. « J'ai vu des dons qui arrivaient de Tours, du Mans, Poitiers bien entendu, Châtellerault, j'ai vu des poches d'Angoulême ou encore La Rochelle, c'est dément ! »

« Quand j'entends aujourd'hui que l'Etablissement français du sang est en manque cruel de dons, ça m'arrache le cœur »

Si depuis qu'il a survécu à une leucémie, Christophe est devenu un ambassadeur de l'Etablissement français du sang (EFS), avant c'était tout autre chose. « J'étais moi-même quelqu'un qui s'en foutait ». Les seules prises de sang auxquelles cet ancien militaire avait consenties, c'était sous les ordres à la caserne. De retour dans la vie civile, « j'avais la même excuse que beaucoup de gens, j'avais peur de la piqûre. »

« D'accord, ce n'est pas agréable d'avoir quelque chose dans le bras mais ce quelque chose dans le bras m'a sauvé la vie »

« Si chaque Français donnait une fois par an, les réserves seraient pleines. » Guéri, Christophe voue une reconnaissance éternelle à ses mystérieux donneurs anonymes et aux bénévoles de l'Etablissement français du sang. Le quinquagénaire a depuis repris le sport et son métier de commercial, « avec la rage de vivre ».