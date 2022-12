Don du sang : concerts privés et petits fours d'Etchebest à l'opéra de Bordeaux

Il fallait être chanceux pour pouvoir donner son sang ce mercredi, ce n'est pas souvent que ça arrive. Les équipes de l'EFS, l'établissement français du sang, se sont glissées dans les dorures du "Grand Théâtre" à Bordeaux, une collecte exceptionnelle à guichets fermés pour motiver les donneurs à l'approche des fêtes de fin d'années. Cette journée a permis d'ailleurs de remonter les stocks se félicite le directeur de l'établissement français du sang de Nouvelle-Aquitaine, le docteur Michel James : "Les 250 rendez vous qui étaient prévus ont été réservés huit jours avant, alors que, sur une collecte habituelle, il nous manque au moins 10 à 15 % des dons ou des rendez vous le jour de la collecte."

Le centre de collecte de sang de l'EFS dans le salon Boireau du Grand Théâtre de Bordeaux © Radio France - Laëtitia Heuveline

"Cette journée est particulièrement exceptionnelle continue le directeur de l'EFS puisqu'il faut savoir qu'à cette période, les dons sont compliqués avec une fréquentation un peu moins importante à l'approche des fêtes de Noël. Cette collecte ici en plein cœur de Bordeaux, nous permet donc en une seule journée de collecter 250 dons, ce qui va nous permettre d'augmenter un peu nos réserves avant les fêtes."

Au niveau national, les réserves de poches de sang restent basses : l'EFS compte 84.000 "produits sanguins" alors que 100.000 seraient nécessaire pour passer tranquillement la période des fêtes de fin d'année.

Canelés et financiers

Les donneurs ont pu profiter du chœur de l'opéra, de concerts de piano et même d'une improvisation de la première danseuse, comme vous pouvez l'entendre dans ce reportage 👇

loading

Mais le cadre et la musique n'était pas le seul plaisir exceptionnel pour les donneurs : le restaurant de Philippe Etchebest, le Quatrième Mur, voisin de l'opéra, avait gracieusement fourni les madeleines, financiers, fondants au chocolat et autres canelés, en plus des collations habituelles apportées par l'EFS.