Don du sang : des collectes organisées à Caen entre Noël et le Nouvel an pour faire face à des stocks très bas

Les Normands sont appelés à aller donner leur sang ! L'Etablissement français du sang le dit et le répète depuis des mois, les réserves sont au plus bas. Une pénurie dangereuse et qui s'aggrave depuis le début de la crise sanitaire. Pour attirer le plus de donneurs, l'EFS multiplie les rendez-vous de collectes.

Vendredi 24 décembre, quelques heures avant le réveillon, ses agents étaient installés dans la mairie de Caen. Pour Patrick Minvielle, médecin à l'EFS il faut refaire les stocks rapidement car la situation devient inquiétante. "Depuis plusieurs mois, nous avons des difficultés à maintenir l'approvisionnement donc on tente tous les jours d'être présents au rendez-vous", explique-t-il. Selon lui le constat est accablant, "l'objectif pour un fonctionnement optimal c'est d'avoir douze jours de stocks de produits sanguins et actuellement nous sommes au niveau régional à sept jours."

Baisse des lieux de collectes depuis le début de la pandémie

Les raisons de cette baisse du nombre de donneurs sont multiples pour le médecin, Patrick Minvielle. "On a des collectes qui se font dans les milieux scolaires, universitaires ou en entreprises qui ne peuvent plus se faire à cause des mesures sanitaires", raconte-t-il. Ces campagnes permettent selon lui de "maintenir un minimum mais c'est en deçà de ce qu'il faudrait".

Patrick Minvielle appelle les habitants de Caen et de la région à venir donner en cette période de Noël. Vendredi 24 décembre ils étaient une centaine à s'être inscrits sur internet pour donner leur sang. "C'est chouette de le faire un 24 décembre, il y a une symbolique, c'est faire un cadeau", raconte Thiphaine qui a choisi de faire son premier don de sang quelques heures avant de réveillonner.

D'autres collectes sont prévues à Caen d'ici la fin de l'année. Il reste des créneaux de réservations dès lundi 27 décembre à partir de 9 heures. L'EFS sera aussi mobilisée le 31 décembre de 9 heures à 16 heures. Toutes les informations pour s'inscrire sont sur le site internet de l'EFS.