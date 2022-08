Sang, plaquettes, plasma : des stocks insuffisants au mois d'août en Bourgogne-Franche-Comté

Les donneurs sont en vacances et les stocks de l'Etablissement français du sang s'amenuisent en Bourgogne-Franche-Comté en plein coeur du mois d'août 2022 : dix jours d'avance au lieu de douze. Le sang n'est pas la seule ressource rare, l'EFS manque aussi de plasma.

"Chaque jour, 600 dons sont nécessaires en Bourgogne-Franche-Comté". C'est une ressource presque aussi rare que l'eau en pleine sécheresse : le sang. L'été est traditionnellement une période difficile pour l'EFS (l'Etablissement français du sang), et cela se vérifie encore à l'été 2022. "Pas beaucoup de donneurs" dans la région en ce moment, regrette le Dr. Mohamed Slimane, directeur adjoint de l'EFS en Bourgogne-Franche-Comté. Selon ses calculs, le stock actuel ne représente que dix jours de réserve, contre douze dans l'idéal. Insuffisant, mais c'est tout de même mieux que dans certaines régions françaises où il ne reste que six jours, selon le médecin.

Les vacances après-covid sur le banc des accusés

Selon Mohamed Slimane, si les donneurs se font rares, c'est à cause du profil un peu spécial de ces vacances d'été. Après les années 2020 et 2021 marquées par les restrictions liées à la crise du Covid-19, les Bourguignons profitent de l'accalmie et du retour à la normale pour partir "loin".

Pour tenter d'attirer les donneurs toujours présents en Bourgogne, réguliers ou nouveaux, la Maison du Don de Dijon organise du 16 au 20 août une semaine "estivale". "Déco, musique et collation gourmande, l’occasion de sauver des vies en toute décontraction", promet l'institution. Avec une thématique : "entre tradition et modernité, découvrez les mystères millénaires de la Chine". Pensez à réserver un créneau !

Dans la région, des animations similaires sont réalisées sur d'autres centres : à Belfort et Chalon-sur-Saône (thème Italie), à Besançon (ambiance guinguette), à Mâcon (thème Espagne), à Nevers (thème camping), ainsi qu'à Auxerre et Sens ("l'opération Tout l'Yonne Donne bat son plein, profitez-en pour partir à la découverte des trésors du territoire icaunais").

Dans les frigos de la Maison du don, à Dijon, les stocks ne sont pas suffisants © Radio France - Adrien Beria

Le problème du plasma

Si les réserves de sang et de plaquettes ne sont pas optimales au coeur de l'été, c'est également compliqué pour le plasma - ce liquide, composant du sang, qui contient les globules. On s'en sert pour aider les patients à coaguler, mais aussi dans la fabrication de médicaments, pour les grands brulés ou les hémophiles. En revanche, le problème d'approvisionnement n'a rien à voir avec la saison ou les vacances. "Nous n'arrivons à approvisionner qu'environ un tiers du stock qu'il nous faudrait", déplore Mohamed Slimane. Pourquoi de telles difficultés ? Il met par exemple en avant la durée du prélèvement : entre 30 et 50 minutes environ, contre une dizaine de minutes pour le don du sang "classique".

Pour compenser, l'EFS doit compter sur du plasma importé de l'étranger. "Le plasma vient des Etats-Unis. Ce sont les plus gros pourvoyeurs de plasma, qui compensent notre déficit, développe le directeur adjoint de l'EFS dans la région. Malheureusement, c'est du plasma qui n'a pas la même éthique au niveau européen, c'est-à-dire que les donneurs sont payés. Il y a des gens qui vivent de ça, on n'est pas du tout dans le même fonctionnement éthique et déontologique". Quelle solution ? "Il faut changer de modèle", confirme le médecin, mettant en avant un dispositif allemand : "Ils ne rémunèrent pas financièrement les gens, mais ils leur donnent une demi-journée de repos. Rien que ça, ça peut aider".

