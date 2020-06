Don du sang : en Alsace aussi, il faut regonfler les stocks pour l'été

En Alsace, le confinement a obligé l’EFS, l’Établissement français du sang, à annuler ses collectes dans les entreprises, les facs et les lycées. Les besoins des hôpitaux, parallèlement, ont baissé pendant ce confinement, en raison du report de nombreuses interventions chirurgicales, mais il faut maintenant relancer la dynamique de collecte.

Les stocks de globules rouges sont bien trop bas pour aborder l’été sereinement. Le Dr Aurélie Reuter, responsable des prélèvements dans le Bas-Rhin, rappelle aux donneurs que leur geste reste utile en période de vacances aussi : "les malades, eux, ne prennent pas de vacances ! L'été, les besoins ne diminuent pas au sein des hôpitaux. Par contre, nous avons moins de collectes puisque les collectes en facs, lycées et entreprises ne peuvent pas être réalisées. Et, pour ce qui est des collectes rurales, les donneurs sont en vacances ne pensent peut-être plus aux malades."

A l’échelle de la France, il faut une réserve de 100.000 à 110.000 poches de globules rouges pour répondre aux demandes des hôpitaux. On en est à 85.000. Le seuil d'alerte est fixé à 90.000 poches.

Le port du masque s'impose

Les prélèvements se font dorénavant masqués. Il faut aussi être indemne du Covid-19, ou bien guéri du virus depuis quatre semaines. Et ce virus ne se transmet pas par don de sang, rappelle le Dr Aurélie REUTER : "on n'a aucune preuve de transmission par le sang à ce jour. (Dans les locaux de l'EFS) tout le monde est masqué. Nous fournissons un masque aux donneurs? On a un circuit pour la désinfection des mains. Nous prenons des précautions pour tous les donneurs, pour les équipes et pour les receveurs!"

En Alsace, l’EFS recense en moyenne 700 dons chaque jour.

Cette campagne de collecte, « Don de sang #Prenez le relais » dure jusqu’au 11 juillet, mais on peut donner toute l’année, à condition d’être en bonne santé et d’être âgé de moins de 70 ans. Les points de collecte en Alsace sont indiqués sur le site de l’EFS.