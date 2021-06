Don du sang en Côte-d'Or : Moins de nouveaux donneurs à cause de la crise

L'établissement français du sang manque cruellement de dons en ce moment, le déconfinement ne semble pas très propice à la solidarité. En tout cas c'est le constat à l'échelle nationale, moins chez nous, à en croire la docteure Cécile Pénasse, responsable de l'établissement du sang à dijon.

"Ça va un peu mieux ne Bourgogne, mais certaines régions sont vraiment en difficulté, et la solidarité nationale doit jouer, il y a un rééquilibrage entre régions en fonctions des besoins et des stocks de chacun." En d'autres termes, il y a de l'entraide entre les régions, qui peuvent s'échanger des poches de sang en fonction des besoin. Mais chez nous, on se montre plutôt généreux.

Manquer de sang, "c'est déjà arrivé", poursuit Cécile Pénasse. "Si vraiment on arrive à des stocks inquiétants, ce qui n'est pas le cas actuellement, on peut aller jusqu'à reporter les interventions non-urgentes, pour avoir de quoi assurer les urgences."

Les Bourguignons, donneurs réguliers et généreux

Ce qui explique qu'on est mieux lotis en Bourgogne, c'est aussi le fait que notre région est moins peuplée, et a donc moins de besoins. "Dans les grandes métropoles se trouvent aussi des grands centres de recherches, des hôpitaux, des CHU qui font des traitements plus importants, des greffes qui ne se font pas forcément en région. C'est la raison pour laquelle l'île de France est souvent déficitaire. On connaît tous dans notre entourage des gens qui un jour ou l'autre se sont fait soigner à Paris, donc il faut qu'on aide la région parisienne aussi."

Aujourd'hui, en Côte-d'Or comme partout ailleurs, on manque de dons pour les groupes O et B en particulier. L'EFS appelle donc toutes les bonnes âmes à se lancer. C'est cela, la vraie difficulté aujourd'hui, trouver de nouveaux donneurs :

"C'est peut-être le plus gros impact de la crise", confirme Cécile Pénasse, "parce qu'il n'y a plus collecte dans l'enseignement, les cours se faisant à distance. On a perdu 20.000 donneurs qui arrivent à la limite d'âge (71 ans) mais on a recruté très peu de nouveaux donneurs."

Vaccin et don, c'est possible

Alors combien faut-il de donneurs pour être à l'équilibre ? "Ce serait bien d'en avoir un maximum, car plus le nombre de candidats est grand, plus on va pouvoir les orienter vers d'autres types de dons. On manque de plasma en ce moment par exemple. Donc si on a 18 ans et qu'on est en bonne santé, il ne faut pas hésiter à venir."

Ne pas hésiter, même si on a été vacciné récemment contre le covid. "Pour les vaccins utilisés en France, il n'y a pas de contre-indication après la vaccination anticovid. n peut attendre le lendemain pour être sûr qu'il n'y a pas de réactions allergique." En revanche évidemment on ne vient pas donner son sang quand on est malade, ou que l'on a des symptômes.

La maison du don à Dijon se situe rue du stade, entre l'entrée des urgences du CHU et la nouvelle tribune du stade Gaston-Gérard.