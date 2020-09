Don du sang : en Limousin l'EFS est dans le rouge

Dans la salle d'attente de l'Etablissement Français du Sang de Limoges, les donneurs ne se bousculent pas ! Contactée par téléphone, Tiphaine a répondu immédiatement à l'appel aux dons :"je reçois des sms qui me disent que les réserves sont faibles donc aujourd'hui j'étais à côté, j'avais le temps et je suis venue. Heureusement qu'il y a ces rappels pour vous dire qu'il est temps de passer à l'acte et de venir!"

Habituellement, la rentrée de septembre est une période où les collectes de sang se multiplient notamment dans les entreprises et les universités. Malheureusement, à cause de la crise sanitaire beaucoup de collectes ont été suspendues voire annulées.

En outre, la multiplication des interventions chirurgicales, reprogrammées à cause du confinement, provoque une augmentation importante de la demande :"on constate la reprise de ces activités depuis quelques semaines. Donc on a moins d'entrées de sang et plus de sorties. Ce qui a un impact sur nos réserves", insiste Benoît Sarre, le responsable des prélèvements en Haute-Vienne.

Le virus ne se transmet pas par le sang"

La pénurie est accentuée par la peur des donneurs d'être contaminé par le covid19 en donnant son sang. Il n'y a pourtant aucun risque selon Colette Dupic, chargée de communication de l'EFS:"on ne peut pas attraper le virus en donnant son sang car il ne se transmet pas par le sang. De toute façon, à l'EFS, toutes les mesures sont prises."

Tous les jours en France, il faut 10 000 poches de sang pour répondre à la demande. Aujourd'hui, les collectes ne permettent pas d'atteindre ce seuil. Il en manque 2000 pour y parvenir.