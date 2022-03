Don du sang ouvert aux homosexuels : "Ça fait 40 ans que j'attends", témoigne un Landais

"C'est une date qui marque un changement pour moi et pour beaucoup d'homosexuels", s'enthousiasme de Bernard Gachen. Ce militant de l'association "Nos Couleurs", l'antenne Landaise de l'association Les Bascos, félicite la possibilité pour les hommes homosexuels, à compter de ce mercredi 16 mars, de donner leur sang sans condition d'abstinence.

Dès ce mercredi, les homosexuels peuvent donner leur sang, sans période d'abstinence. Une décision qui s'inscrit dans le prolongement de la loi bioéthique et rend le don du sang accessible à tous sur la base des mêmes critères. De 1983 à 2016, le don du sang était interdit aux hommes homosexuels. La loi a changé en juillet 2016, leur permettant de donner leur sang, mais cette possibilité restait soumise jusqu'ici à une période d'abstinence sexuelle d'abord fixée à un an, avant d'être ramenée en 2019 à quatre mois.

Donneur universel à Angresse, dans les Landes, Bernard Gachen souhaite donner le plus vite possible. "Personnellement, ça fait depuis 1983 que je n'ai pas donné mon sang. A l'époque, j'avais 25 ans, j'ai actuellement 65 ans. Ça fait 40 ans alors que je suis un donneur universel", explique le Landais, très présent dans les établissements landais pour sensibiliser à la cause des LGBT+.

On peut très bien être homosexuel, et ne pas être une personne à risque"

Pour l'ancien professeur, la législation n'était plus adaptée : "C'est quelque chose que je pouvais comprendre au départ. Parce qu'en 83, quand ça a été interdit par le ministre Edmond Hervé, nous étions au début du sida. Mais avec le temps, c'est une mesure qu'on a sentie comme discriminatoire, parce que la situation n'était plus la même", explique-t-il.

Pour cet homme, très engagé, la corrélation entre personne homosexuelle et personne à risque n'est plus supportable. Bernard Gachen veut en finir avec les clichés autour de l'homosexualité. "On peut très bien être une personne homosexuelle, être en couple exclusif comme c'est mon cas, et ne pas être une personne à risque du tout", s'agace-t-il, ajoutant qu'une "personne hétérosexuelle qui peut être à risque, est considérée comme pouvant donner son sang". "Maintenant, j'ai 65 ans, mais je vais le faire parce qu'on peut donner son sang jusqu'à 70 ans. J'ai envie d'être utile pour la société", conclut-il, sourire aux lèvres.

"Cependant, un nouveau critère sera ajouté : le donneur devra déclarer s'il prend un traitement pour la prophylaxie pré ou post-exposition au VIH, auquel cas le don sera reporté quatre mois plus tard", précise le site officiel service public.fr.