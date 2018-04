Isère, France

L'établissement français du sang lance un appel d'urgence national pour anticiper au mieux les semaines à venir, qui comptent vacances et jours fériés du mois de mai. Ces derniers temps, les gens ont moins donné, mais les besoins n'ont pas changé. En Auvergne Rhône-Alpes, il faudrait 1 400 dons par jour, or on en compte entre 900 et 1000.

L'EFS appelle donc à la mobilisation des habitants et des donneurs. Dans le département de l'Isère, ceux qui donnent le plus sont en milieu rural. Cela représente 80% des donneurs et l'agglomération grenobloise représente 20% des donneurs.

Cécile Ardilouze, chargée de communication à l'Etablissement Français du Sang Auvergne-Rhône-Alpes Copier

Cécile Ardilouze, chargée de communication à l'Etablissement Français du Sang Auvergne-Rhône-Alpes, explique que la mobilisation est essentielle : "On a besoin de tous les groupes sanguins, en particulier O- qui est donneur universel et O+ qui peut donner à tous les rhésus positifs, et B-." Il faut savoir qu'un don fait en Isère à Grenoble peut partir par exemple en région PACA ou en Île-de-France, des régions en déficitaires.