Auvergne, France

"Je pense que tout le monde était anesthésié par la Coupe du monde" s'amuse Pascal le Moal, cadre de santé à l'Etablissement français du sang de Clermont-Ferrand, "sur certaines collectes on a pu avoir _50 donneurs de moins parce que la France jouait_".

L’EFS lance un appel urgent au don de sang : La chaleur et la coupe du monde de foot ont impacté la fréquentation des collectes : Avant de partir ou pendant les vacances n'hésitez pas à donner votre sang !

S'ajoutent à cela les premiers départs en vacances. Aujourd'hui le niveau des réserves de sang inquiète : "_On est à 10 jours de réserve_. On est à l'aise quand on est à 12 à 14 jours de réserve". Les stocks sont particulièrement bas sur le O+.

Donner, même en vacances

Les donneurs habituels ont bien sûr été relancés mais tardent à répondre. L'Etablissement français du sang rappelle que vous pouvez donner votre sang partout, même sur votre lieu de vacances. Les collectes mobiles continuent tout l'été et l'antenne clermontoise de l'EFS vous accueille tous les jours du lundi au vendredi de 8h à 17h et le samedi matin sur rendez-vous.

L'Etablissement français du sang accueille les donneurs tous les jours sur le site du CHU Montpied à Clermont-Ferrand. © Radio France - Juliette Micheneau

Pour donner votre sang, rien de plus simple : avoir au moins 18 ans, peser au moins 50 kilos et bien vous hydrater et bien manger.