Don du sang : l'EFS appelle les donneurs "de toutes origines" à se mobiliser

La deuxième édition de la semaine de sensibilisation aux sangs rares se poursuit jusqu'au dimanche 20 novembre. L'Établissement français du sang en profite pour appeler tous les Français à donner leur sang, notamment les personnes d'origine africaine ou antillaise, susceptibles de porter un sang rare.

250 groupes sanguins rares en France

On considère qu'un groupe sanguin est rare lorsqu'il concerne moins de 4 personnes sur 1 000. On ne parle pas là des trois groupes les plus connus (A B et O) ni de leur rhésus (+ ou -). Il y a au total 250 groupes sanguins rares répertoriés en France. 700.000 Français sont porteurs de ce sang très prisé pour les transfusions. Parmi eux, de nombreuses personnes d'origine africaine ou antillaise.

Un sang très prisé

Pourquoi ce sang est-il indispensable ? Car certaines populations ont des besoins spécifiques, notamment en raison de pathologies comme la drépanocytose, qui touche majoritairement les personnes d'origines africaine ou antillaise. Pour ces malades, il n'y a pas d'alternative possible, pas d'autre groupe sanguin compatible : il faut trouver des donneurs qui présentent les mêmes particularités.

"La diversité de la France doit être reflétée dans les dons de sang", rappelle l'EFS.

Pour savoir où donner et prendre rendez-vous dans la collecte la plus proche de chez vous, consultez le site de l’EFS ou l’application « Don de sang ».