Don du sang : l'EFS manque cruellement de nouveaux donneurs en Bourgogne-Franche-Comté

L’Etablissement Français du Sang tire la sonnette d’alarme en Bourgogne-Franche-Comté. L'EFS invite les citoyens qui ne l’ont jamais fait à passer le cap du don de sang pour la première fois. Le don de sang, c’est un moment de pause, allongé sur un lit de prélèvement tout en sauvant des vies.

Le recrutement de nouveaux donneurs : un enjeu essentiel

« Malgré le dévouement indispensable et sans faille des 41 722 donneurs connus revenus en 2020 que nous remercions chaque jour pour leur engagement citoyen, et le retour au don avec la crise d’anciens donneurs que nous n’avions plus vu en collecte de sang, trouver de nouveaux donneurs est essentiel. Faites comme eux, devenez donneur de sang. » explique le Docteur Christophe Barisien, le responsable régional des prélèvements à l’EFS BFC.

Effectivement l’enjeu est majeur pour :

 renouveler les donneurs. Chaque année, 170 000 personnes quittent le contingent national des donneurs de sang par limite d’âge ou contre-indications médicales. Or pour 1 départ, il faut recruter 1,5 nouveau afin d’obtenir un nombre de dons annuel équivalent, les anciens donneurs donnant plus souvent que les nouveaux.

 répondre de manière adaptée à chaque besoin. Avec 500 000 transfusés en France par an, le recrutement de profils variés apporte la diversité en groupes sanguins et phénotypes indispensables pour couvrir les besoins de toute la population malgré ses différences génétiques.

 assurer les besoins immédiats quel que soit le contexte. La crise sanitaire qui nous touche est un bon exemple. Un nombre important de malades de la Covid-19, c’est autant de donneurs écartés temporairement du don, puisqu’il faut attendre 28 jours après l’arrêt des symptômes pour pouvoir donner son sang. Il faut donc compter sur de nouveaux donneurs pour assurer les 10 000 dons nécessaires chaque jour en France. »

Des opérations de recrutement entravées par la crise sanitaire

Les collectes événementielles organisées avec l’aide de partenaires de collecte de l’EFS (Rotary, Lions Club, etc.) et des indispensables associations de donneurs de sang bénévoles, sont la meilleure façon d’inviter les citoyens à tendre le bras pour la première fois : lieu fréquenté en centre ville, en campus et lycées, ambiance festive et animations attirent normalement en BFC chaque année près de 2 100 primo-donneurs, soit près de 15% des recrutements annuels. Avec la crise sanitaire ces événements sont réduits au minimum, offrant ainsi moins de visibilité au don de sang.

C’est pourquoi l’EFS se réinvente et propose de nouveaux formats de collecte pour attirer et mettre en lumière ce geste généreux, solidaire et indispensable pour les malades :

 Une collecte inédite organisée au Musée des Beaux-Arts de Dijon.

Récemment, 97 donneurs ont pu découvrir les œuvres de 3 salles tout au long de leur parcours, commentées par les médiatrices du musée. Une initiative qui a attiré 15 nouveaux donneurs !

 La création d’un challenge inter-lycées.

Du 1er avril au 31 mai, l’EFS invite tous les lycées de la région à se challenger pour sauver des vies, en invitant un maximum d’élèves, parents d’élèves et personnel à donner leur sang au nom de l’établissement… peut-être même pour la première fois ;)

 Des challenges inter-organismes réinventés.

Initialement prévus pour inciter les entreprises à découvrir le don de sang, les challenges inter-organismes s’adressent également aux clubs sportifs, associations et groupes d’amis.

Malgré ces initiatives très appréciées des donneurs, cela ne compense pas la baisse de recrutement qui s’amorce encore cette année.

L’EFS alerte à présent et invite tous les citoyens en âge de donner à découvrir l’expérience don de sang, une manière solidaire de prendre l’air en ce moment et de sauver des vies ! Seul ou entre amis, le don de sang est l’occasion de se retrouver dans un lieu convivial, avec l’assurance du respect des règles sanitaires, pour un petit moment de pause et d’émotions positives générées par cet acte de générosité. Et pendant les 7 à 10 minutes de prélèvement, tout est permis : écouter de la musique, trier des photos, errer sur les réseaux sociaux sans culpabiliser… car en même temps, on sauve des vies!

Don du sang au Musée des Beaux Arts de Dijon - EFS

Des idées reçues qui freinent les nouveaux donneurs

« Le don de sang fait mal » – FAUX

Le don de sang n’est pas plus douloureux qu’une prise de sang. Le prélèvement est réalisé par un personnel qualifié, spécialement formé et qui veille à votre bien-être.

« Il faut prévoir une demie-journée pour donner son sang » – FAUX

Comptez 1h de votre arrivée à votre départ. Avec la prise de RDV, vous choissisez même votre créneau !

« Je n’aime pas les hôpitaux donc je vais me sentir mal sur la collecte » – FAUX

Que ce soit les équipes de l’EFS en Maison du don ou les associations de bénévoles sur les collectes mobiles, vous serez accueilli.e dans une ambiance chaleureuse et conviviale

« On se sent fatigué après un don de sang » – FAUX

Après votre don, nos agents de collations sont aux petits soins pour vous permettre de reprendre des forces : boissons, aliments sucrés et salés, il y en a pour tous les goûts.

« Avec le couvre-feu, je ne peux pas me rendre en collecte » – FAUX

Si votre passage en collecte (déplacement inclus) se déroule pendant les horaires du couvre-feu, il suffit de cocher la case « assistance aux personnes vulnérables » de l’attestation dérogatoire.

« On ne peut pas faire de sport après un don de sang » – VRAI et FAUX

Il est conseillé de ne pas pratiquer d’activité trop intensive dans les heures qui suivent le don, mais en buvant beaucoup d’eau ou de jus, l'organisme reconstitue rapidement le volume sanguin prélevé.

« L’EFS n’a pas besoin de moi, il y a déjà assez de donneurs » – FAUX

Chaque don compte, il n’y aura jamais trop de donneurs pour répondre aux besoins des malades. En cette période de crise sanitaire, donner son sang est aussi un moyen simple et concret de contribuer au système de santé.

« Je peux proposer à quelqu’un de venir avec moi » – VRAI

Le don de sang est une manière agréable de se retrouver pour sauver des vies en famille ou entre amis, dans un environnement sain où l’on prend soin de vous. De quoi se sentir encore plus fier !

Don du sang au palais des sports de Besançon - EFS

Donner son sang, ça se prépare !

 Pour donner, il faut être âgé de 18 à 70 ans, peser au moins 50kg et se sentir en forme.

Vérifiez que vous pouvez donner grâce au questionnaire en ligne disponible sur l’appli Don de sang ou sur dondesang.efs.sante.fr

 Prenez rendez-vous via l’application Don de sang ou sur mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr.

Initiative régionale étendue à tout le territoire, la prise de RDV en ligne permet d’assurer la fluidité de la collecte pour un niveau de sécurité optimale ainsi qu’une fréquentation adéquate aux besoins des malades.

 Avant votre arrivée, assurez-vous de ne pas être à jeun et de vous sentir en forme.

 Munissez-vous d’une pièce d’identité ou de votre carte donneur, disponible dès 2 dons sur l’appli Don de sang.

 Respectez un délai de 14 jours après avoir été en contact étroit avec un cas confirmé de la Covid-19 ou après l’arrêt des symptômes, si vous avez eu des symptômes grippaux.

 Respectez un délai de 28 jours après l’arrêt des symptômes si vous avez été malade de la Covid-19.

 Tous les lieux de don sur dondesang.efs.sante.fr/trouver-une-collecte

En Bourgogne-Franche-Comté l’EFS propose des collectes de sang mobiles pour aller au plus près des citoyens.

Une trentaine de collectes sont organisées chaque semaine avec le soutien précieux des associations pour le don de sang bénévole. 7 Maisons du don sont également ouvertes quasi quotidiennement à Auxerre, Belfort, Besançon, Chalon sur Saône, Dijon, Mâcon et Sens.