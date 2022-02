Don du sang : l'EFS publie un "bulletin d'urgence vitale" et en appelle à "tous les citoyens"

Pour la première fois de son histoire, l'Etablissement Français du Sang publie ce mardi un "bulletin d'urgence vitale" et appelle tous les citoyens à donner leur sang dès que possible. "Le stock de produits sanguins est en dessous du seuil de sécurité et cela depuis plusieurs jours" précise-t-il.

L'Etablissement Français du Sang publie ce mardi un "bulletin d'urgence vitale" pour la première fois de son histoire. "Le stock de produits sanguins est en dessous du seuil de sécurité et cela depuis plusieurs jours" explique-t-il. Les réserves ne dépassent pas les 70.000 poches de globules rouges, il en faudrait 100.000. Une situation qui "pourrait s'avérer dangereuse à court terme pour soigner les patients", prévient encore l'EFS, qui rappelle que parmi les transfusés, certains en ont un besoin vital : malades de cancer, victimes d'hémorragies lors d'accidents de la route, ou d'accouchements difficiles.

Omicron a aggravé une situation déjà en tension

Comment le stock de sang en France est-il descendu aussi bas ? L'EFS souligne que cela fait deux ans que la collecte de sang est en tension permanente. Le Covid a en effet provoqué des annulations de collectes en entreprises et en universités, une plus faible mobilisation des donneurs, et rendu difficile le recrutement de personnel médical. Omicron en a rajouté : certains donneurs de sang ont cessé de venir, et le personnel de l'EFS a été également touché.

L'Etablissement Français du Sang appelle tous les citoyens à donner leur sang dès que possible, pour sortir d'une situation qui pourrait être dangereuse à très court terme. Vous pouvez prendre rendez-vous sur le site de l'EFS ou l'appli "Don de Sang". Des rendez-vous possible "jusqu'au dernier moment". L'EFS précise que les donneurs peuvent également se présenter spontanément.