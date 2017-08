Don du sang : la mobilisation doit se poursuivre, c'est essentiel

L'établissement français du sang lance un appel à la mobilisation, en cette fin d'été : l'Ile de France n'est pas autosuffisante, en matière de sang, la région doit faire appel à la générosité des autres régions. Il faudrait davantage de donneurs. Donner son sang, un geste vital.

En Ile de France, il faudrait 1700 dons de sang, chaque jour, pour pouvoir répondre aux besoins des franciliens. On n'en compte, en moyenne que 1000 à 1200. Ce n'est pas suffisant et la région n'est pas en autosuffisance, elle doit faire appel à la générosité et à l'aide des autres régions. Pourtant, à chaque appel de l'établissement français du sang, les franciliens sont nombreux à se mobiliser. Mais cette mobilisation doit se poursuivre, notamment à l'approche du week-end du 15 août, traditionnellement accidentogène.

la maison du don de sang à Paris © Radio France - sylvie charbonnier

Avant de venir donner son sang, ses plaquettes ou son plasma, il est important, contrairement aux prises de sang en laboratoire, de bien manger et de bien s'hydrater. C'est ce qui va permettre de tenir, sans risquer de malaise. Pour un don de sang, il faut compter une heure : 10 minutes d'entretien, 10 minutes de prélèvement et le reste, pour le repos et une collation d'après le don. Pour un don de plaquettes (les plaquettes servent à la coagulation du sang et sont particulièrement utile aux personnes atteintes de maladies hématologiques), il faut compter une heure et demi. Pour le don de plasma ( utile, notamment aux grands brûlés ou à la fabrication de vaccins et de médicaments), il faut compter 45 minutes.

reportage à la maison du don du sang à Paris Copier

la maison du don de sang © Radio France - sylvie charbonnier

A Paris, plusieurs collectes de sang sont organisées, en plus des 17 sites d'Ile de France :

Place d'Italie, jusqu'au 19 août, de 12H à 18H

Parvis de la gare Montparnasse, jusqu'au 18 août, de 12H à 19H

Parvis de la Défense, jusqu'au 18 août, de 12H à 18H