PHOTOS - Don du sang : la solidarité passera-t-elle l'épreuve du déconfinement ?

Avec le confinement, la collecte de sang est devenue plus compliquée. Moins de journées de collecte, et un rendez-vous désormais obligatoire. Malgré tout, les donneurs sont au rendez-vous de la solidarité. Un élan qui pourrait être brisé par le déconfinement.

Donner son sang, une évidence pour Manon, 22 ans. "Et encore plus dans cette période assez difficile. Il faut se soutenir, la solidarité avant tout."

Jusqu'à présent, les donneurs de sang ont été au rendez-vous dans les centres de collecte des Charentes et du Poitou. La crise sanitaire a certes réduit le rythme de cette collecte, et il a fallu imposer des rendez-vous aux donneurs. A la clé, des dons en baisse de 10% en Nouvelle-Aquitaine. Pas de panique pour autant, puisque dans le même temps, l'activité hospitalière s'est réduite drastiquement, et donc également les besoins de produits sanguins.

Dans la grande région, les stocks sont au beau fixe, avec 17 jours d'avance. Mais cette avance est toujours fragile, et l'établissement français du sang s'inquiète de l'après-confinement. La liberté de circulation retrouvée, et le retour au travail de beaucoup d'entre nous, va-t-elle nous éloigner des collectes ?

Distribution de gel hydroalcoolique et de masque à l'entrée. Les conditions d'hygiène de la collecte du sang, déjà sévères, ont encore été renforcées avec la crise sanitaire. © Radio France - Julien Fleury

"Un devoir, surtout dans cette période difficile"

Cette semaine, c'était notamment au tour de la salle des fêtes de Vérines d'accueillir une collecte de l'EFS. Pas question d'entrer sans rendez-vous. Et dès l'accueil, de nouvelles questions médicales ont fait leur apparition : "est-ce que dans les 14 derniers jours, vous avez été en contact avec quelqu'un de fiévreux, de grippé ? Et vous n'avez pas de perte de goût, d'odorat ?"

Après avoir répondu non, Manon, 22 ans, a pu entrer. Et là voilà déjà couchée sur un lit haut, une aiguille dans le bras, et la poche de 480ml de sang presque pleine : "pour moi, c'est un devoir de faire ça, et encore plus dans cette période assez difficile. Il faut se soutenir, la solidarité avant tout" promet la jeune femme, donneuse de sang depuis sa majorité. Manon s'est fait offrir un masque chirurgical à l'entrée. L'esprit tranquille face au virus : "tout est nettoyé, on est bien encadré, c'est vraiment formidable."

Le confinement laisse un peu plus de temps à Vanessa pour donner son sang. Cette maman en télétravail a confié ses enfants à son mari, qui lui est en chômage partiel. © Radio France - Julien Fleury

Pénurie de masques terminée

Une sécurité satisfaisante, mais ça n'était pas vraiment le cas dans les premiers jours de la crise sanitaire : "au début du confinement, seuls les personnes qui avaient été en contact avec le coronavirus étaient masquées" se souvient Lucile, infirmière à l'Etablissement français du sang. "On ne pouvait pas masquer tout le monde, parce qu'on n'avait pas assez de masques" poursuit la jeune soignante, qui assure désormais se sentir "plutôt sereine d'aller au boulot."

Parmi les invariants, la fameuse aiguille. Une hantise pour Patricia : "j'aime pas du tout !" Agée de 61 ans, Patricia est venue quand même, "parce que j'ai la chance d'être en bonne santé !" Pas de souci pour prendre rendez-vous, quelques clics ont suffi. En revanche, Patricia porte un masque en papier pour la première fois. Pas facile au moment de casser la croûte. "Vous pouvez prendre le bas du masque, et le replier vers l'extérieur sur le nez" lui explique l'agent chargé de la restauration. Patricia soupire : "il faut un début à tout, et puis j'espère qu'il y aura une fin, surtout. Si tout le monde fait ce qu'il faut !"

Alban, cuisinier en chômage partiel, a profité du confinement pour suivre sa belle-sœur vers une collecte de sang. Pour la première fois depuis dix ans. Grand changement, les masques obligatoires. © Radio France - Julien Fleury

Collecte de sang à la salle des fêtes de Vérines, dans la campagne rochelaise. Malgré le confinement, les donneurs sont restés au rendez-vous, même s'il faut désormais prendre rendez-vous. © Radio France - Julien Fleury

Les dons de sang ont baissé de 10% durant la période de confinement. Pas de catastrophe, puisque l'activité hospitalière a chuté dans la même période, et avec elle les besoins en produits sanguins. © Radio France - Julien Fleury

Le confinement donne du temps

Vanessa enfile elle aussi son masque chirurgical, donné à l'accueil. Cette maman en télé-travail a laissé ses deux jeunes enfants entre les mains de son mari, pour s'échapper le temps de donner son sang : "je le fais parce que j'ai un groupe sanguin assez rare, B+". Le confinement permet à cette technico-commerciale de "se dégager plus facilement que si je travaillais dans mon agence". Et comme son mari est en chômage partiel, lui qui travaille dans le commerce, il peut garder les enfants, "donc tout va bien".

Des commerces qui vont bientôt rouvrir, au contraire des restaurants. Alban, cuisinier au chômage technique, en profite pour donner son sang pour la première fois depuis dix ans. Et ça permet à ce presque trentenaire d'accompagner sa belle-soeur, donneuse régulière. "C'est l'occasion, en ces temps particuliers. Et ça se passe plutôt bien, jusqu'à présent en tout cas."

Lucile est infirmière à l'établissement français du sang. Après plusieurs jours de flottement, marqués par la pénurie des masques, la jeune femme est "plutôt sereine de venir au boulot". © Radio France - Julien Fleury

Craintes face au retour au travail

Des Charentais-Maritimes solidaires par temps de coronavirus, se rejouit Thierry Balandine, médecin responsable du prélèvement dans le secteur de La Rochelle. Les rendez-vous sont pleins. Pour l'instant : "jusqu'à présent, ça marche, parce que les gens sont encore confinés, et donc disponibles. Mais après on redoute que ces rendez-vous soient en baisse, avec la reprise du travail."

Un relâchement serait pourtant malvenu, alors que dans le même temps, l'activité hospitalière reprend peu à peu. Et avec elle, les besoins de produits sanguins.