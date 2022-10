Don du sang : on manque de donneurs en Picardie

L'Établissement français du sang (EFS) manque de donneurs dans les Hauts-de-France avec une baisse de 10% des dons par rapport au niveau attendu sur la région. C'est flagrant en Picardie où à peine 800 poches de sang sont récoltées par semaine contre 900 pour répondre à tous les besoins des malades.

Seuls 2,5% des Picards qui le peuvent donnent leur sang

Pour le moment l'EFS tient sur ses réserves mais ça ne peut pas durer sur le long terme alerte Pierrick Pihan, le développeur de territoire et de promotion du don du sang en Picardie :

"Avec la crise du carburant, de nombreux donneurs qui viennent en voiture ne sont pas venus et là pendant les vacances on s'attendait à voir du monde et c'est la désertion"

Il suffit pourtant de peser plus de 50 kg et d'avoir entre 18 et 70 ans pour pouvoir donner, avec quelques autres petites exceptions. Vous pouvez vérifier si vous pouvez donner en réalisant ce court test . C'est en tout cas le cas de la majorité des Picards mais ils ne sont pourtant que 2,5% d'entre eux à donner actuellement, c'est trop peu.

Un don permet de sauver trois vies

Le don ne prend qu'une heure, en comptant le rendez-vous médical avant et la collation après mais de nombreuses personnes ont perdu l'habitude de venir avec l'épidémie de Covid et depuis l'EFS ne cesse d'alerter.

Pour attirer les donneurs, l'EFS multiplie les évènements dans des lieux atypiques et les évènements originaux, lundi 31 octobre par exemple la Maison du don à Amiens fête Halloween. Elle vous attend déguisé et le personnel promet lui aussi de jouer le jeu.

Pour rappel, la Maison du don d'Amiens est ouverte tous les jours sauf le dimanche et de nombreuses collectes sont organisées partout en Picardie, vous retrouvez toutes les informations sur le site de l'EFS en cliquant sur ce lien .