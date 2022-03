Don du sang : les hommes homosexuels sont désormais des donneurs comme les autres

En juin1983, la direction générale de la Santé prend, par circulaire, la décision d'exclure du don du sang notamment les hommes ayant des relations sexuelles avec des hommes. Une exclusion qui n'est levée que partiellement en 2016. Il est alors demandé aux donneurs gay une période d'abstinence d'un an, puis quatre mois d'abstinence en 2020.

À partir d'aujourd'hui, c'est terminé, le risque de contamination par transfusion étant très faible et en baisse régulière. Ce dont se réjouit Yvan Havart : "J'ai essayé de donner mon sang en étant franc et on m'a toujours refusé" explique le référent de l'antenne d'Évreux du centre LGBTI de Normandie.

C'était vraiment une discrimination pour nous. On était obligé de mentir pour pouvoir donner son sang - Yvan Havart, centre LGBTI de Normandie

Désormais plus aucune question relative à l'orientation sexuelle du donneur n'est posée lors du questionnaire ou lors de l'entretien préalable avec un professionnel de santé.

Capture d'écran du questionnaire de l'Établissement français du sang sur l'orientation sexuelle des donneurs - Laurent Philippot

Le critère d’accès au don faisant référence aux partenaires sexuels est désormais _"le même pour toutes et tous, impliquant un monopartenariat réciproque dans les quatre mois précédant le don_" indique l'Établissement français du sang. Cette durée d’ajournement de 4 mois est celle actuellement prévue pour de multiples contre-indications (tatouages ou piercings, certains voyages, endoscopie…).

Une nouvelle restriction pour la PEP ou la PrEP

En cas de prise d’un traitement pour la prophylaxie post-exposition ou ou la prophylaxie pré-exposition (PEP) au VIH, le don est ajourné de quatre mois. Yan Havart est sous PrEP : "C'est un médicament que l'on prend pour éviter d'attraper le VIH et qu'on peut prendre soit tous les jours soit juste avant d'avoir une relation. Deux heures avant une relation on prend deux cachets" explique-t-il.

Pour trouver la liste des maisons du don ou des collectes organisées en Normandie, c'est ici.