Don du sang : les infirmières mobilisées contre la baisse des réserves

L'image est étonnante : une infirmière allongée qui fait un don de plaquettes. A Reims, à l'Etablissement français du Sang, la scène est courante depuis le début des vacances de Noël. Sandrine Bouchet est chargée de promotion du don dans la Marne : « je suis branché pour une heure et demi pour un don de plaquettes, on doit nous-même assurer les dons car les donneurs ne sont pas au rendez-vous » explique t-elle.

La demande est plus forte pendant les fêtes

Dans la Marne, 100 poches de sang sont nécessaires chaque jour. Un chiffre loin d'être atteint pendant les fêtes : « Les gens ont d'autres préoccupations, ils sont à la montagne ou ils ouvrent leurs cadeaux. » commente Sandrine Bouchet. Pourtant, c'est en cette période que la demande est la plus forte : « c'est une période accidentogène » conclut-elle.

Jean-Yves a 48 ans, il est venu spécialement aujourd'hui pour donner pendant les fêtes : « Je viens quand les gens en ont le plus besoin, c'est à dire pendant les vacances de Noel et les grandes vacances, en plus cela ne prend pas beaucoup de temps c'est rapide. »

Donner son sang entre 18 et 70 ans

Il est possible de faire un don à partir de ses 18 ans et jusqu'à la veille de son 71e anniversaire. Les donneurs remplissent un questionnaire et passent ensuite un entretien avec un médecin pour vérifier qu'ils sont en capacité de donner leur sang. Le don est anonyme et gratuit.

Pour donner son sang, l'Etablissement français du Sang est ouvert du lundi au vendredi entre 8h à 16h. Le jeudi, c'est jusqu'à 19h. Il est aussi ouvert le samedi entre 8h et 12h30. Le don de sang se fait sur les horaires d'ouverture. Pour le don de plasma et de plaquettes, il faut prendre rendez vous.